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Виктор Дробыш о поступке Владимира Спивакова

13.08.2020 16:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Под эмоциональный и психологический пресс сегодня попадают многие. Особенно, когда не до конца осознают ситуацию и не понимают, что происходит. Поступок российского дирижера и скрипача Владимира Спивакова, накануне отказавшегося от ордена Франциска Скорины (он был вручен ему в 2014 году)  сегодня активно обсуждают его коллеги по ремеслу.

Культурное сообщество, мягко говоря, не поддержало артиста. По этому поводу в разных источниках высказались известные люди и нынешние кавалеры ордена. Своим мнением по телефону  с Агентством теленовостей  поделился композитор и продюсер Виктор Дробыш. 

"Тогда давайте, как американцы, снесем памятник Франциску Скорине, если он есть. Это совсем не имеет никакого отношения к ситуации, очень непростой и тяжелой для всей страны. Причем здесь орден? Мне кажется, это такие громкие действия", – заявил Дробыш.

 
Теги: Новости
 
 
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Под эмоциональный и психологический пресс сегодня попадают многие. Особенно, когда не до конца осознают ситуацию и не понимают, что происходит. Поступок...
 
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