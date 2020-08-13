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МТЗ возобновляет промышленный туризм

13.08.2020 16:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

После перерыва из-за сложной эпидемиологической ситуации Минский тракторный завод снова проводит экскурсии по предприятию. Туристы могут ознакомиться с полным циклом производства трактора - от обработки деталей  до финальной сборки на главном конвейере. Особый интерес посетителей вызывает сборка трактора. Под руководством опытных мастеров каждый может установить рулевое колесо или закрутить гайку, а после  получить сертификат сборки конкретной модели. А те, кто хочет  получше ознакомиться  с  профессией тракториста, могут прокатиться на самом мощном серийном тракторе "Беларус-3522".

МТЗ возобновляет промышленный туризм


Сергей Сидорович, заместитель начальника центра по промысловому туризму ОАО "МТЗ": "Многие даже не знают, что такое завод. Они видят проходную, видят забор. А что за ним? Как собирается техника? Проходят и видят, что из маленьких частей собирается готовый трактор. Всех удивляет, что готовый трактор сходит с конвейера за 5 минут".

За четыре года проведения экскурсий Минский тракторный завод посетили более 12 тысяч человек  из 66 стран мира и 127 населенных пунктов Беларуси. Топ-5 стран - лидеров по количеству туристов - Россия, Эстония, Латвия, Германия и Литва.

 
 
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После перерыва из-за сложной эпидемиологической ситуации Минский тракторный завод снова проводит экскурсии по предприятию. Туристы могут ознакомиться с полным...
 
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