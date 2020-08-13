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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МТЗ возобновляет промышленный туризм После перерыва из-за сложной эпидемиологической ситуации Минский тракторный завод снова проводит экскурсии по предприятию. Туристы могут ознакомиться с полным...

После перерыва из-за сложной эпидемиологической ситуации Минский тракторный завод снова проводит экскурсии по предприятию. Туристы могут ознакомиться с полным циклом производства трактора - от обработки деталей до финальной сборки на главном конвейере. Особый интерес посетителей вызывает сборка трактора. Под руководством опытных мастеров каждый может установить рулевое колесо или закрутить гайку, а после получить сертификат сборки конкретной модели. А те, кто хочет получше ознакомиться с профессией тракториста, могут прокатиться на самом мощном серийном тракторе "Беларус-3522".За четыре года проведения экскурсий Минский тракторный завод посетили более 12 тысяч человек из 66 стран мира и 127 населенных пунктов Беларуси. Топ-5 стран - лидеров по количеству туристов - Россия, Эстония, Латвия, Германия и Литва.