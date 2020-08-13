Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг - Sputnik. Независимые белорусские профсоюзы не будут призывать к общенациональной забастовке, но события последних дней показали, что на ряде предприятий созрели протестные настроения, заявил глава Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

"То, что мы сейчас наблюдаем в Беларуси после президентских выборов, можно назвать стихийным, неуправляемым движением, которое исходит от самих трудовых коллективов того или иного предприятия", – завил Sputnik в четверг председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.

По его словам, эти акты гражданского неповиновения, когда люди прерывают рабочий день, выходят на собрания, инициированы самими рабочими, так они реагируют на итоги выборов.

"Независимые профсоюзы не будут призывать людей к общенациональной забастовке, потому что это очень серьезный вопрос. Это может привести к увольнению людей на предприятиях и к уголовному делу", – сказал Ярошук.

При этом он сказал, что информацию об общенациональной забастовке первой озвучила генеральная прокуратура Беларуси. "Она это сделала полтора месяца назад. По сути, призвала на общенациональную забастовку", – сказал Ярошук. Как ранее сообщало агентство, генпрокуратура Беларуси предупредила об ответственности за проведение общенациональной забастовки.

Ярошук также отметил, что независимым профсоюзам трудно мониторить ситуацию с настроениями на предприятиях, потому что "профсоюзная монополия" принадлежит так называемым провластным профсоюзам – Федерации профсоюзов Беларуси.

Вместе с тем подчеркнул, что можно говорить, что "протестные настроения на предприятиях страны назревают".

"Как пример – в последние дни на одном из крупных предприятий в Гродно люди активно выходят из провластного профсоюза. Просто пишут заявления и приносят их в профком предприятия", – сказал Ярошук.

По его словам, так называемые "белорусские забастовки" 2020 года войдут в историю как феномен гражданского неповиновения, о них будут писать в учебниках истории.

Ярошук отметил, что независимые профсоюзы владеют информацией о настроениях в рабочих коллективах крупнейших белорусских предприятий. "У нас есть свои люди и на двух нефтеперерабатывающих заводах, и на калийном предприятии, и на других крупных белорусских предприятиях", - сказал он.