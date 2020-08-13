В Беларуси бастуют: что известно

Ряд белорусских предприятий сегодня заявили о начале забастовок и провели акции протеста. Люди требуют остановить насилие и выступают против фальсификациях на выборах.

На проходной МАЗа прошел митинг против фальсификации итогов выборов президента, участвовали около 300 человек. Они требовали пересчета голосов на президентских выборов и проведения новых выборов, протестовали против насилия в отношении мирных демонстрантов.

Подобная акция прошла сегодня на БелАЗе (Жодино, Минская область). Около полудня работники разных цехов собрались на территории завода и двинулись колонной к центральной проходной. Там начался митинг. В нем приняло участие несколько сотен человек. В результате мэр Жодино пообещал, что машины БелАЗ не будут больше выделяться силовикам, пообещал убрать ОМОН из города, пишет телеграм-канал «Выборы видишь?».

На ОАО «Гродно Азот» тысячи человек подписались под заявлением о несогласии с результатами выборов. Они собирались бастовать, но большинство технологических цехов не может остановить работу из-за непрерывного производства, в противном случае может даже произойти техногенная катастрофа.

Стихийные митинги сегодня прошли и на других предприятиях. В социальных сетях и телеграм-каналах публикуются фотографии и видео с акций на предприятиях «Керамин», «ГродноЖилСтрой», «Минскпромстрой», «Белмедпрепараты», «УКС Советского района Минска», ОАО «МАПИД», пишут Naviny.by.

Акции против насилия силовиков провели медики, музыканты Белорусской государственной филармонии, работники Национального художественного музея, свою акцию забастовкой назвали и художники.