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Людмила Здорикова: Права человека должны соблюдаться
13.08.2020 20:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛюдмила Здорикова, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Права человека должны соблюдаться - как права меньшинств, так и права большинства. Сейчас, когда на площади выходят люди и говорят, что их большинство, я этому не верю и не поверю никогда. Но это меньшинство забывает, что и у меня, и у моего ребенка, и у моей матери, и у вас есть право на свободную мирную жизнь, на право без страха ходить на работу, без страха одного ребенка отпускать на площадку. Мы должны уважать права каждого. И наши права все должны уважать".
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Людмила Здорикова, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Права человека должны соблюдаться - как права меньшинств, так...
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