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Цветы и свечи: гомельчане почтили память умершего после задержания парня

14.08.2020 09:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 13 авг – Sputnik. Горожане несут цветы и лампадки к зданию Госцирка в знак поддержки родных и близких 25-летнего Александра Вихора, умершего через несколько дней после задержания на первой акции протеста.

Вечером 9 августа молодой человек ехал к своей девушке из Костюковки и во время пересадки с одного общественного транспорта на другой был задержан. Родные утверждают, что Александр не участвовал в акции и оказался в руках стражей порядка случайно.

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Александра осудили по статье 23:34 и дали 10 суток, но из-за состояния здоровья вместо ИВС парня сначала госпитализировали в психиатрическую, а потом в туберкулезную больницу, где в ночь на 12 августа он умер. Тело до сих пор не показали матери.

Сегодня во время акции протеста у здания Госцирка возник стихийный мемориал на цветочной клумбе. Рядом с фото Александра лежат сотни гвоздик и хризантем, зажжены десятки свечей.

"Таким образом мы чтим память покойного, выражаем поддержку его родным и всем невинно пострадавшим участникам акций протеста", – объяснила суть происходящего одна из участниц тысячной цепи солидарности Ирина Захарченко.

© Sputnik / Мария Амелина
Гомельчане несут цветы и лампадки в Госцирку

Ранее в УСК по Гомельской области сообщили, что обстоятельства смерти молодого человека выясняются, в ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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Теги: Гомель
 
 
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Стихийный мемориал возник сегодня вечером прямо на цветочной клумбе у гомельского Госцирка.
 
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