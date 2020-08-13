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Цветы и свечи: гомельчане почтили память умершего после задержания парня
14.08.2020 09:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГОМЕЛЬ, 13 авг – Sputnik. Горожане несут цветы и лампадки к зданию Госцирка в знак поддержки родных и близких 25-летнего Александра Вихора, умершего через несколько дней после задержания на первой акции протеста.
Вечером 9 августа молодой человек ехал к своей девушке из Костюковки и во время пересадки с одного общественного транспорта на другой был задержан. Родные утверждают, что Александр не участвовал в акции и оказался в руках стражей порядка случайно.
© Sputnik / Виктор Толочко
Александра осудили по статье 23:34 и дали 10 суток, но из-за состояния здоровья вместо ИВС парня сначала госпитализировали в психиатрическую, а потом в туберкулезную больницу, где в ночь на 12 августа он умер. Тело до сих пор не показали матери.
Сегодня во время акции протеста у здания Госцирка возник стихийный мемориал на цветочной клумбе. Рядом с фото Александра лежат сотни гвоздик и хризантем, зажжены десятки свечей.
"Таким образом мы чтим память покойного, выражаем поддержку его родным и всем невинно пострадавшим участникам акций протеста", – объяснила суть происходящего одна из участниц тысячной цепи солидарности Ирина Захарченко.
© Sputnik / Мария Амелина
Гомельчане несут цветы и лампадки в Госцирку
Ранее в УСК по Гомельской области сообщили, что
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Стихийный мемориал возник сегодня вечером прямо на цветочной клумбе у гомельского Госцирка.
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