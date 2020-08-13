«Это зверство, такого в мирной Беларуси не было». Посмотрите, как медики Витебска стали в цепь против насилия

Источник материала: Tut.by

Возле областной клинической больницы в Витебске вечером 13 августа собралось более 320 медиков из разных медучреждений города. Они стали в цепь солидарности, чтобы остановить насилие в стране после президентских выборов. Смелостью людей в белых халатах сегодня восхищались все «Юга» — прохожие им аплодировали, автомобилисты им сигналили. За акцией издалека наблюдал глава облздрава Михаил Вишневецкий.

Медики в белых халатах выстроились в цепь вдоль улицы Воинов-интернационалистов. Она была достаточно длинной — от проезда к областной больнице до перекрестка Воинов-интернационалистов с проспектом Победы. Корреспонденты TUT.BY насчитали в цепи 325 человек.





Медработники не выкрикивали никаких лозунгов. Они держали цветы, белые шарики и плакаты.

На плакатах написано: «Медики против насилия», «Остановите насилие», «Мы за мирные протесты», «Мы хотим мира, мы не враги», «Стоп насилие, нам и без этого хватает работы», «Хватит калечить людей!», «Жыве Беларусь #медики с народом», «Свобода выбора», Я, мы, Богдан Шильниковский" и др.

Напомним, минского врача-реаниматолога Богдана Шильниковского вечером 12 августа задержали после акции солидарности медиков у БГМУ. Прошедшую ночь и первую половину дня 13 августа врач БСМП провел в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Сейчас он находится в реанимации.













Проезжающие машины постоянно сигналили в знак солидарности. Прохожие подходили к медикам, благодарили их, пожимали им руки. Несколько человек принесли и раздали им цветы.

По словам медиков, акцию солидарности решили поддержать работники самых разных медучреждений Витебска.

— И это была самоорганизация, никаких «кукловодов» над нами нет, — заявили медработники. — Мы сами решили, где и когда соберемся, сами сделали плакаты.









Дмитрий, фельдшер приемного покоя первой городской больницы, стал в цепь солидарности, так как выступает за мирные перемены:

— Я и мои коллеги не хотим насилия, мы хотим, чтобы в Беларуси восстановился мир, чтобы людей на улицах просто так не задерживали. Мы желаем справедливости и законности.









— Мы возмущены убийством нашего будущего в лице 25-летнего мальчика — Александр Вихор из Гомеля попал в автозак, потом — в ИВС, а затем — в больницу, где умер , — со слезами на глазах говорит анестезиолог-реаниматолог областного клинического онкодиспансера Наталья.

— Мы против насилия. Хотя мы часто имеем с ним дело, но с обратной стороны стоим. Это неприемлемо, когда после выборов в стране происходят такие ситуации, как сейчас. Считаю, что корень этого зла — не в тех, кто протестует, а в тех, кто по другую сторону и кто спровоцировал это, — считает сотрудник кафедры хирургии ВГМУ Артем Янковский.









— Нам лучше лечить больных людей, чем раненых и покалеченных. Любое проявление силы к безоружным людям — это ужасно, — говорит Антон.

— Когда разрыв селезенки, разрыв печени, повреждение кишечника, ребер — это более чем страшно. Это издевательство, это зверство, и такого в мирной Беларуси еще никогда не было. Мой дед не за это воевал, чтобы сейчас на улицах наших городов орудовали «каратели», — дополняет своего коллегу Игорь.

— Мы решили показать пример всем остальным, и мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит в республике. Это полный беспредел! Нельзя бить своих же мирных граждан, — отмечает Светлана.









На проспекте Победы стояло много милицейского транспорта: автозаки, автобусы, патрульные машины. Но силовики ни во что не вмешивались, находились на довольно большом расстоянии и к медикам не подходили.

Когда появились автозаки, медики не дрогнули, лишь крепче стали в сцепку, взяв друг друга под руки.

— Ну еще бы, пусть только попробуют «повязать» врачей! Кто их самих тогда лечить будет? Пусть прекращают устраивать «хапуны» на улице, хватать мирных людей, стрелять в них, избивать и калечить! — возмущались прохожие.

Акция продлилась около часа, с 18.00 до 18.50. Финал был красивым: медики положили цветы к бордюру вдоль дороги — и спокойно разошлись.





За акцией издалека наблюдали начальник облздрава Михаил Вишневецкий и главврач областной больницы Андрей Андрюшкин.

Вишневецкий отказался комментировать TUT.BY, что он думает о происходящем.



Слева направо: Михаил Вишневецкий, Андрей Андрюшкин

Напомним, пресс-служба Минздрава призвала всех людей в белых халатах сохранять спокойствие.

«Все конфликты можно решать путем переговоров и обсуждений. Предлагаем представителям тех коллективов, где есть нерешенные проблемы, обратиться в Министерство здравоохранения и Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения», — сказано в сообщении.

Там также предупредили: посты о том, что медики отказывают в помощи, являются анонимными и не соответствуют действительности.

«Что касается оказания плановой и экстренной помощи, то ни один врач или медсестра в стране не откажется оказать медицинскую помощь нуждающемуся в ней гражданину», — сообщили в пресс-службе.



