Такой был день: забастовки, шествия, прекрасные врачи. Что происходило в Гродно 13 августа

Источник материала: Tut.by

Четверг, 13 августа, в Гродно выдался жарким, но мирным. Впервые с воскресенья в областном центре не было жестких задержаний участников мирных собраний, военная техника не ездила по городу, а старый центр Гродно не был перекрыт силовиками. В этот день гродненцы вышли на забастовки и акции солидарности, прошли колонной в несколько тысяч человек по городу и закончили шествие около здания областной филармонии салютом и аплодисментами.





Утро. Забастовки на предприятиях

С утра с требованием честных результатов выборов и прекращения насилия в отношении участников мирных протестов выступили работники гродненского предприятия «Гродножилстрой». Со строителями встречался заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Дешко, который говорил, что «надо радоваться, что есть работа и мы идем на работу. А если ее не будет — вот это будет трагедия». Люди в ответ скандировали: «Позор».



Гродненское «Химволокно»

Также на встрече присутствовал заместитель начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома полковник милиции Игорь Генец.

Люди спрашивали у него, что он может сделать, исходя из заявленных требований.

— Мы этот город строили и мы боимся после 18.00 выходить из дома, — говорит один из рабочих.

— Просто в этой ситуации и вас, и нас спровоцировали.

Собравшиеся начинают кричать: «Кто, кто спровоцировал?»



«ГродноАзот»

Игорь Генец ответить на этот массовый вопрос не смог. Люди говорили о спецтехнике на улице и о том, что силовики просто выскакивали из машин и начинали бить людей на остановках.

Одна из девушек очень эмоционально спрашивала, кто ее может защитить от происходящего, и рассказывала, что стала свидетельницей достаточно жесткого задержания гродненцев, которые находились на улице.

Ответа не было.

— Покажите хоть одно видео, где люди напали на сотрудников ОМОНа, ГАИ или милиции. Покажите, — просили строители.

Ответа на этот вопрос также не было.

Встреча проходила почти час. Строители много говорили о задержаниях и подсчете голосов. Было направлено открытое обращение к властям. Владимир Дешко пообещал, что объективные ответы через приемную предприятия будут даны сотрудникам через три дня.





Также к строителям «Гродножилстроя» присоединились их коллеги из «Гроднопромстроя», которые также написали открытое письмо, где требуют не задерживать граждан, которые ничего не нарушали, а также освободить всех задержанных, отставки действующей власти и правительства и проведения честных выборов, честного подсчета и гласности. Собрание прошло на объекте «Онкологический центр», где рабочие зачитывали отрытое письмо, которое направили в адрес местной власти.





На улицу выходили и сотрудники других предприятий. Так на проходной «ГродноАзота» днем собрались рабочие для обсуждения ситуации.

На «Химволокно» также прошло подобное собрание. На нем присутствовал мэр города Гродно Мечислав Гой, начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский, начальник Гродненского областного управления МЧС Дмитрий Лакиза, представители служб ЖКХ города, а также директор «ГродноАзота» Игорь Бобырь, директор «Завода Химволокно» Виталий Рудзинскас.

Здесь требования рабочих были такие же, как и на других предприятиях города: честный подсчет голосов и прекращение задержаний людей. Встреча проходила почти два часа, люди рассказывали истории своих друзей и знакомых, которые были задержаны в Гродно в предыдущие дни, спрашивали, почему так получилось, что по городу стало страшно ходить, требовали освободить гродненского журналиста Руслана Кулевича, который был задержан и получил семь суток ареста (его, кстати, отпустили в этот же вечер).





Мэр города сказал, что гродненцы любят свой город и отметил, что во время протестов в городе не было повреждено ни одной лавочки, а на улицах только оставались бутылки с водой. Люди сразу же отреагировали на эти слова.

— Это значит, что акции были мирными, раз ничего не разбито. Тогда почему людей задерживали? — возмущались рабочие.

— Кто дал команду «фас» — бить безоружных людей?! — кричали рабочие. Из толпы доносилось, что почти у каждого тут родственники и знакомые пострадали от избиений на улицах Гродно после выборов.

Вадим Синявский отвечал :

— Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно.





Мэр спросил у собравшихся, есть ли у них какие-то вопросы к властям города. Люди сказали, что нет, есть требования, и попросили встречи с представителями территориальной избирательной комиссии, если присутствующие не могут им помочь в честном подсчете голосов.

Встречей рабочие остались не очень довольны.

— Мы им говорим про выборы и избиения людей, а они нам говорят, что нас кто-то провоцирует и организовывает. Но вот мы здесь тоже вышли. Когда спросили, кто голосовал за Тихановскую — поднялся лес рук. Нам начали говорить, что люди сейчас «переобуваются», а по-настоящему голоса свои они отдавали за других кандидатов. Почему нам не верят и почему мы должны что-то доказывать? Уже сколько за эти дни говорили: мол, собрались наркоманы и уголовники и ходят по улицам. Но вот мы перед вами стоим — реальные люди. Обидно, — делились своими впечатлениями после встречи рабочие.





К забастовке присоединились и другие гродненские предприятия. Например, работники компании «Терразит плюс» объявили бессрочную забастовку. Это более 130 человек.

Гродненский областной драмтеатр также выступил с открытым письмом к властям.

Первичная профсоюзная организация Гродненской теплоэлектроцентрали, которая объединяет 571 человек, обратилась к председателю отраслевого союза с письмом, где требует направить письмо в прокуратуру, чтобы та проверила «правильность процедуры по подсчету голосов и обнародованию протоколов по каждому избирательному участку», а также прекратить «жестокость и чрезмерное применение силы со стороны сотрудников правоохранительных органов» и освободить всех задержанных.









О том, как проходили забастовки в других городах, можно прочитать здесь .

День. Женские акции, медики и снова «азотовцы»

Днем на улицах города также проходили женские акции. Девушки стояли в разных частях областного центра. Самая большая цепочка образовалась на улице Горького, было много людей около парка имени Жилибера, на кольце по улице Славинкоского, в микрорайонах Ольшанка и Девятовка. Прохожие привозили участницам воду, еду и цветы. Проезжающие мимо машины сигналили.





В 17.00 к акции против насилия присоединилось около 800 гродненских медиков.

— Здесь врачи, медсестры, студенты и преподаватели медуниверситета. Сотрудники из всех больниц. Нас очень много — и мы против того, что сейчас происходит в стране, — говорили участники акции.

— У нас сейчас рождается нация. А рождение — это трудный и часто болезненный процесс, — философствовали врачи.





— Как вы относитесь к словам главы Минздрава Владимира Караника, что такие акции срежиссированные?

— А мы его послушались — и срежиссировали свою, — смеются гродненские врачи.

Медики собрались около медуниверситета с белыми шарами, цветами и плакатами.

— Мне старшая медсестра говорит: «Не ходи туда, не ходи, кто работать будет, если тебя задержат?» А я все равно пошла, не могу оставаться в стороне, — говорит одна из медсестер и признается, что на акцию прибежала сразу после рабочей смены. Рассказывает, что к медуниверситету уже едут ее коллеги из других больниц и поликлиник города.





Вечер. Колонна «азотовцев» и мирное шествие

Ближе к 18.00 около тысячи рабочих «ГродноАзота» вышли из проходной предприятия и мирно пошли в центр города. В районе автовокзала и площади Ленина к ним присоединились участницы женских протестов. Протестующие встали около здания облисполкома и какое-то время скандировали: «Уходи! Уходи!». Они прошли до площади Советской, потом до автовокзала. Около гипермаркета «Корона» многие участники разошлись, а оставшиеся пошли дальше.









— Смотри, вот пакет: если меня задержат, ты его сохрани, там важные вещи, — говорит подруге одна из участниц акции.

Еще одна девушка рассказывает, что вышла на улицу, потому что не согласна с результатами выборов и хочет показать, что она «мирная гражданка».





























































Тем временем люди двинулись на Румлевский мост, оттуда на кольцо по улице Славинского. Все это время к колонне присоединялись люди. В итоге к зданию областной филармонии пришли около пяти тысяч человек. На улице Победы также было много машин, которые сигналили, люди размахивали бело-красно-белыми флагами.

Ближе к 22.00 кто-то запустил салют. Люди еще постояли несколько минут, поаплодировали друг другу и мирно разошлись по домам.

Такой был день.