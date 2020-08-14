«Если молчать, можно потерять намного больше». Медики, женщины, дети и священник вышли на улицы Гомеля

Источник материала: Tut.by

13 августа в Гомеле началось с хороших новостей. Стало известно, что ночью из ИВС и СИЗО выпустили некоторых задержанных 9 августа. Днем люди заметили в Гомеле МАЗы, груженые… нет, не задержанными людьми, а петуньями. Но и без них на Советской было много цветов, улыбок и теплых слов. Пятый вечер протестов в Гомеле был мирным и обошелся без задержаний.





Днем люди обнаружили, что тысячи петуний, которые находились у сквера вывозят из города. Работники «Красной гвоздики» объяснили, что из-за акций протеста здесь уже недосчитались сотен горшков с цветами — поэтому клумбы пока решили убрать.

— Привезем, как только все устаканится, может к Дню города, — пообещали в «Красной гвоздике».

А в это время проезжающие авто сигналили женщинам и девушкам, которые снова, как и вчера, выстроились в цепь солидарности на ступеньках у цирка. В два часа дня здесь собралось около трехсот человек.

— Мы не хотим войны и кровопролития, мы просто хотим честных выборов, — объясняли свою позицию собравшиеся.

















Милиционеры вежливо предупреждали, что их действия незаконны, и рекомендовали разойтись. Женщины в ответ улыбались, автомобили продолжали сигналить. Один из автомобилистов припарковался прямо возле дежурившего автомобиля ГАИ, из окна показались белые ленточки и цветы, — но инспектор к водителю даже не подошел.





Параллельно с акцией женщин в нескольких сотнях метров свой одиночный мирный пикет устроил гомельский священник — отец Владимир. Он вышел под окна Следственного комитета с табличкой «Спынiце гвалт».

— Я сейчас в уникальной ситуации нахожусь и обладаю некоторой степенью свободы. С 1 августа я безработный, но я священник, не лишен сана. Пока не лишен, — улыбается Владимир.





Он двадцать лет служил церкви. И говорит, что больше не может терпеть хамство и произвол.

— Я считаю, что я умею мыслить, думать, разговаривать, а система такая, как и в государстве. И я решил однажды, что не хочу, чтобы надо мной издевались. Священники — как крепостные, не могут ничего сказать, ни написать о том, что думают. И так не только у священников. Сколько можно терпеть? Мы сейчас промолчим — а все эти задержанные пойдут сроки отбывать? Это неправильно.





В три часа женщины и девушки с цветами и улыбками направились по Советской к месту задержания Александра Вихора, который умер при не выясненных пока обстоятельствах. Затем колонна прошла вчерашним маршрутом мимо облисполкома — кстати, его двери были заперты изнутри, — свернула на Коммунаров и вернулась на Советскую.

































В это время ступеньки цирка уже были заняты людьми в белых халатах — к акции солидарности присоединились медики. В руках у них плакаты «Медики против насилия», «Медики с народом». «Наш долг — лечить этих людей, а ваш — их защищать».

















— Мы пришли поддержать гомельчан. Ведь все понимают, что происходит. И это надо менять. Но не с помощью насилия, а мирно. Поэтому мы здесь, — говорит Ольга.

Медицинские работники говорят, что они не боятся из-за участия в акции потерять работу. «Если молчать, то можно потерять намного больше», — улыбаются они.





К восьми вечера вдоль Советской выстроилось уже больше полутора тысяч человек. Автомобили не прекращали сигналить. Все чаще можно было услышать, как сигналят водители общественного транспорта.





Из соседних заведений собравшимся приносят еду кофе и воду. Но и простые гомельчане не остаются в стороне: кто-то сам покупает пиццы и шоколадки и угощает стоящих в цепочке людей.





В 23.00 люди стали потихоньку расходиться.

В полночь улица почти опустела, с перекрестков исчезли даже сотрудники ГАИ.