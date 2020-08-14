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«Витебск, выходи!» Огромная манифестация, скандируя, прошла по городу 8 километров. ГАИ помогала с дорогами
14.08.2020 11:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 13 августа огромная манифестация прошла по улицам спальных районов Витебска, скандируя: «Витебск, выходи!» и «Жыве Беларусь!».
Люди вышли на проспект Победы, дошли до перекрестка с Московским проспектом и пошли по Смоленской улице в сторону проспекта Фрунзе. Там они свернули и двинулись к улице Терешковой, по которой дошли до ресторана McDonald’s.
Жители домов по маршруту следования колонны выходили на балконы и хлопали в ладоши.
Машины приветствовали манифестантов гудками. Скорая, проезжая мимо колонны, в знак поддержки включила проблесковые маячки и сирену.
По словам участников манифестации, сотрудники ГАИ организовывали им безопасное пересечение улиц.
Длина маршрута составила 8 километров.
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«Витебск, выходи!» Огромная манифестация, скандируя, прошла по городу 8 километров. ГАИ помогала с дорогами
Вечером 13 августа огромная манифестация прошла по улицам спальных районов Витебска, скандируя: «Витебск, выходи!» и «Жыве Беларусь!».
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