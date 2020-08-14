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Работаем в штатном режиме: на БелАЭС опровергли информацию о забастовке
14.08.2020 11:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. На Белорусской атомной станции не было забастовки, об сообщили корреспонденту Sputnik в информационном центре БелАЭС.
Ранее в пятницу ряд Telegram-каналов сообщил о якобы начавшейся забастовке на площадке Белорусской атомной станции в Островце.
"Утром перед зданием администрации собралось 15 человек из "Гроднопромстрой". Они сделали снимок и разошлись", - рассказали в инфоцентре атомной станции.
При этом там сделали особый акцент, что станция работает в штатном режиме, и никто на территории БелАЭС не объявлял забастовок.
В свою очередь замгендиректора предприятия "Гроднопромстрой" Сергей Шарейко (которое является подрядчиком строительных работ на БелЭАС) подтвердил, что рабочие собирались перед административным зданием станции.
"Они собрались, чтобы выразить свою позицию (в связи с акциями протеста в стране – Sputnik), сделали снимок. После чего они разошлись: кто-то по домам, кто-то на рабочие места", - заверил представитель гродненского предприятия.
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Группа сотрудников Гроднопромстроя собралась утром перед зданием администрации Белорусской атомной станции в Островце, чтобы выразить свое мнение по поводу...
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