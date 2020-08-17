Митинг за Лукашенко, сотни тысяч у стелы, заявления Караева и договоренность с Россией - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро, дорогие читатели!

Еще два дня прошли в нашей стране под знаком мирных протестов. Расскажем вам обо всем, что происходило в выходные.

















Тысячи белорусов сейчас стараются помочь тем, кто пострадал от насилия во время мирных протестов в последние дни, а еще поддержать людей, которые часами стоят в цепях солидарности. Поговорили с людьми, которым не все равно . Кстати, ряд медицинских центров Минска и Жодино, а также отдельные психологи частной практики готовы оказывать безвозмездную помощь пострадавшим в эти дни.

Все новости субботы, 15 августа

Все новости воскресенье, 16 августа

Кстати, «Колобайк» вернул прокатные велосипеды и готов возместить скандальные штрафы за отсутствие зеркал. Дорогие читатели, пожалуйста, берегите себя!

Ваша редакция