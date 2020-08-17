Митинг за Лукашенко, сотни тысяч у стелы, заявления Караева и договоренность с Россией - все за выходные

Два раза за выходные Лукашенко созванивался с российским коллегой Владимиром Путиным. В субботу он рассказал про их договоренность: при первом же запросе Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси. На следующий день российская сторона подтвердила готовность содействовать в разрешении возникших проблем в случае необходимости по линии ОДКБ. В самой же организации рассказали, в каком случае Беларусь может обратиться за помощью. Политический аналитик Артем Шрайбман рассказал про 10 причин того, почему не будет вторжения России в Беларусь.
Ото всюду звучат истории пострадавших во время и после задержаний, вот, например, монологи пациентов БСМП. На жуткие гематомы людей невозможно смотреть без слез. Врач рассказал, что происходит в военном госпитале, куда везли с травмами c протестов. По его словам, за первые два дня привезли примерно 60 человек: пациенты преимущественно с огнестрельными поражениями. Были резиновые и пластиковые пули, осколки светошумовых гранат. Пострадали также медики и волонтеры. МВД опубликовало два монологасиловиков, получивших травмы во время акций протеста. Всего, по данным ведомства, пострадали 129 силовиков. По поводу ситуации в стране, действий силовиков и смерти одного из участников акций вчера высказалсяглава МВД. По словам министра, основные протестующие финансируются из-за рубежа. Парням платят 30 рублей, девушкам — 60.
Стало известно о двух случаях с подростками: в больницу из Партизанского РУВД Минска привезли сильно избитого 16-летнего парня, он был в коме, а в автозаке и РУВД был избит 14-летний школьник (теперь ему не выдают направление на судмедэкспертизу).
Против незарегистрированного кандидата в президенты страны Валерия Цепкаловозбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Напомним, ранее Валерий выехал из Беларуси в Россию. Сейчас, по его словам, он находится в Украине, куда приехала и его жена.
На той неделе волна забастовок прокатилась по крупным предприятиям. Одним из таких стал Минский завод колесных тягачей. Вот как прошла встреча с руководством. Кстати, на МЗКТ в понедельник собирался приехать президент. Работники же МТЗ в пятницу вышли в город на мирную акцию. Перед этим их пытался успокоить премьер-министр Роман Головченко. Рассказываем, что обсуждалось на встрече с заводчанами, на которую не пустили журналистов. В воскресенье работники «Беларуськалия» и «Нафтана» объявили о присоединении к забастовке.
В субботу стихийный митинг образовался у здания Белтелерадиокомпании. Сотрудников БТ срочно вызвали на встречу с Натальей Кочановой и Натальей Эйсмонт. Многие выходящие из здания говорили об одном: «не услышали ничего нового», «нам говорили про раскачивание лодки» и что «все акции проплачены».
В Бресте многотысячная толпа вчера позвала на диалог городские власти. К горожанам вышел мэр Александр Рогачук, а также руководители областной милиции, городской прокуратуры и Следственного комитета. После эмоционального диалога власти с народом из СИЗО начали выпускать задержанных за акции протеста, которые не участвовали в массовых беспорядках.
В Минске в субботу прошло прощание с погибшим на протестах на «Пушкинской» Александром Тарайковским. Семья прощалась с ним на Ольшевского, жители города же собрались на месте гибели мужчины. Associated Press 15 августа опубликовало кадр из видео, на котором, вероятнее всего, запечатлен момент гибели Александра. В воскресенье в Гомелепростились с умершим после задержания на акции протеста Александром Вихором.
По БТ показали кадры допроса бизнесмена, которого назвали организатором протестов в Уручье. В эфире демонстрировали также много вещей, которые якобы нашли у мужчины. Присмотрелись, что же там было, и вам рассказываем. Жена бизнесмена назвала сюжет спектаклем и просит власти внимательно рассмотреть ситуацию, которая «искусственно создана в отношении супруга».
Пять волонтеров штаба Виктора Бабарико были задержаны 12 августа. Рассказываем историю одного из них — минчанина Левона Халатряна. Он вышел из своего дома 11 августа и до сих пор не вернулся.
ГосСМИ назвали Михаила Симакова координатором акций и показали деньги, которые нашли при нем. Спустя три дня мужчину отпустили из изолятора под подписку о невыезде, никаких обвинений ему не выдвинули. Но за сопротивление людям в штатском, которые оказались сотрудниками милиции, в отношении Михаила и его жены возбуждено уголовное дело.
Вы помните Владислава Соколовского и Кирилла Галанова, которые включили 6 августа в Киевском сквере в Минске песню Цоя «Перемен»? Они провели в изоляторе 10 суток и вчера их отпустили. Парни рассказали, через что пришлось пройти.
Тысячи белорусов сейчас стараются помочь тем, кто пострадал от насилия во время мирных протестов в последние дни, а еще поддержать людей, которые часами стоят в цепях солидарности. Поговорили с людьми, которым не все равно. Кстати, ряд медицинских центров Минска и Жодино, а также отдельные психологи частной практики готовы оказывать безвозмездную помощь пострадавшим в эти дни.