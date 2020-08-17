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Вернется, когда будет уместно: "Наше Утро" на ОНТ уходит в отпуск

17.08.2020 09:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Программа "Наше Утро" временно перестала выходить на телеканале ОНТ.

Уход некоторых сотрудников, вызванный давлением на одних журналистов и преследованием других, не позволяют производить контент в должном качестве, говорится в сообщении на сайте канала.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Там также отметили, что в слодившейся ситуации считают необходимым уменьшить объем собственных развлекательных программ.

По этой причине с 17 августа "Наше Утро" уходит в отпуск. До какого числа программа не будет выходить на канале – не указывается. В ОНТ пояснили, что она "вернется, как только это будет возможно и уместно".

В последнее время с государственных телеканалов уволился ряд телеведущих и журналистов, в частности, Евгений Перлин, Сергей Козлович, Ольга Бельмач, Ольга Богатыревич, Татьяна Бородкина, Анна Ваганова и другие, которые таким образом высказали свою позицию относительно происходящего в стране. Ранее, еще до выборов, лишились работы на государственных телеканалах телеведущие Дмитрий Кохно, Дмитрий Врангель, Денис Дудинский, Антон Мартыненко, Мелитина Станюта.

Напомним, что накануне перед зданием Белтелерадикомпании прошел митинг, в котором приняли участие ранее ушедшие с телевидения. Собравшиеся требовали от государственного телевидения правдивого освещения событий, которые происходят в Беларуси, в том числе - о жестоких избиениях участников акций протеста. На встречу с коллективом прибыли пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и спикер Совета Республики Наталья Кочанова. Новая встреча назначена на понедельник.

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Теги: Минск
 
 
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На канале отметили, что контент должного качества невозможно производить из-за давления на одних журналистов и преследования других.
 
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