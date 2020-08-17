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Вернется, когда будет уместно: "Наше Утро" на ОНТ уходит в отпуск
17.08.2020 09:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Программа "Наше Утро" временно перестала выходить на телеканале ОНТ.
Уход некоторых сотрудников, вызванный давлением на одних журналистов и преследованием других, не позволяют производить контент в должном качестве, говорится в сообщении на
© Sputnik / Виктор Толочко
Там также отметили, что в слодившейся ситуации считают необходимым уменьшить объем собственных развлекательных программ.
По этой причине с 17 августа "Наше Утро" уходит в отпуск. До какого числа программа не будет выходить на канале – не указывается. В ОНТ пояснили, что она "вернется, как только это будет возможно и уместно".
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Напомним, что накануне перед зданием Белтелерадикомпании
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На канале отметили, что контент должного качества невозможно производить из-за давления на одних журналистов и преследования других.
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