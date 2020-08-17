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Один позитив! Погода в Витебске на неделе
17.08.2020 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Погода на неделя будет создавать только позитив: тепло и без дождей,
В понедельник днем +26…28°С. Солнечно.
В остальные дни недели, со вторника по пятницу, термометр покажет до +22°С. Переменная облачность, без осадков.
Хорошей вам недели, друзья!
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Погода на неделя будет создавать только позитив: тепло и без дождей.
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