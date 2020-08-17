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Один позитив! Погода в Витебске на неделе

17.08.2020 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Погода на неделя будет создавать только позитив: тепло и без дождей, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник днем +26…28°С. Солнечно.

В остальные дни недели, со вторника по пятницу, термометр покажет до +22°С. Переменная облачность, без осадков.

Хорошей вам недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Погода на неделя будет создавать только позитив: тепло и без дождей.
 
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