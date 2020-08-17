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Собрать ученика в школу будет стоить от 150 рублей
17.08.2020 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжается подготовка к новому учебному году. Магазины и универмаги предлагают широкий ассортимент канцелярских товаров. На выбор также около полутысячи моделей школьной формы, около 200 вариантов обуви и столько же рюкзаков. Новинок много. По подсчетам специалистов, собрать ученика в школу будет стоить от 150 рублей и выше. Сумма зависит от возраста ребенка и индивидуальных предпочтений.
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В Беларуси продолжается подготовка к новому учебному году. Магазины и универмаги предлагают широкий ассортимент канцелярских товаров. На выбор также около...
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