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Лукашенко высказался о призывах к забастовкам на предприятиях

17.08.2020 11:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о призывах к забастовкам на предприятиях в ходе визита на МЗКТ, который проходит в понедельник.

© Sputnik / Виктор Толочко
Фотофакт: Лукашенко прилетел на МЗКТ на вертолете

По словам главы государства, предприятия в целом продолжают работать, несмотря на то, что "некоторые бродят".

"Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - цитирует Лукашенко БелТА.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства заявил, что "плохой" президент держал лишнюю численность работников, чтобы людей не выбрасывали на улицу, однако тех, кто работать не хочет,...
 
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Фотофакт: Лукашенко прилетел на МЗКТ на вертолете
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