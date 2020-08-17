|
Лукашенко высказался о призывах к забастовкам на предприятиях
17.08.2020 11:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о призывах к забастовкам на предприятиях в ходе визита на МЗКТ, который проходит в понедельник.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам главы государства, предприятия в целом продолжают работать, несмотря на то, что "некоторые бродят".
"Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - цитирует Лукашенко
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства заявил, что "плохой" президент держал лишнюю численность работников, чтобы людей не выбрасывали на улицу, однако тех, кто работать не хочет,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)