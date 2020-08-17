Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о призывах к забастовкам на предприятиях в ходе визита на МЗКТ, который проходит в понедельник.

По словам главы государства, предприятия в целом продолжают работать, несмотря на то, что "некоторые бродят".

"Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - цитирует Лукашенко БелТА .

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