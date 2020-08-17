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Фотофакт: Лукашенко прилетел на МЗКТ на вертолете
17.08.2020 11:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Президент Беларуси прилетел на Минский завод колесных тягачей на вертолете, сообщает корреспондент Sputnik.
У проходной предприятия собираются митингующие с плакатами, стоят многочисленные журналисты – все ждали въезда президентского кортежа, когда около 10 утра увидели президентский вертолет, который сел во внутреннем дворике предприятия.
Завод расположен на территории Минска возле МКАД.
Теперь рабочий визит президента Лукашенко можно считать состоявшимся. Глава государства заявлял о намерении
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Борт номер один сел во внутреннем дворике предприятия около 10:00, перед проходной собираются люди на массовый митинг.
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