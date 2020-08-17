Фотофакт: Лукашенко прилетел на МЗКТ на вертолете

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Президент Беларуси прилетел на Минский завод колесных тягачей на вертолете, сообщает корреспондент Sputnik.

У проходной предприятия собираются митингующие с плакатами, стоят многочисленные журналисты – все ждали въезда президентского кортежа, когда около 10 утра увидели президентский вертолет, который сел во внутреннем дворике предприятия.

Завод расположен на территории Минска возле МКАД.

Теперь рабочий визит президента Лукашенко можно считать состоявшимся. Глава государства заявлял о намерении ответить на все вопросы трудового коллектива предприятия, сотрудники которого в пятницу вышли на стихийный митинг .