В Витебске завершают строительство дороги в Билево: когда ждать открытия и какой будет трасса

Источник материала: Tut.by

Новую дорогу в микрорайон Билево — от улицы Петруся Бровки до улицы Короткевича — планируют открыть к началу сентября, к областным «Дажынкам-2020». Дорожное полотно уже почти готово, рабочие укладывают последний слой асфальта, пишут «Витьбичи».





— По одну сторону зеленой разделительной полосы 860 погонных метров магистрали полностью заасфальтировали. Для прочности уложили четыре слоя асфальта, — рассказывает прораб «Витебскоблсельстроя» Сергей Храминок. — По другую сторону разделительной полосы пока уложили три слоя асфальта, осталось уложить верхний. Приступим на этой неделе.

По новой дороге пустят общественный транспорт. Поставят шесть остановок. Четыре из них — со стороны улицы Короткевича за теплотрассой, две — со стороны улицы Петруся Бровки возле подземного перехода. Покрытие под остановки уложили, осталось установить павильоны, их уже купили.

На трассе будут одна велосипедная и две пешеходные дорожки, их заасфальтируют в ближайшее время.

Начальник строительного участка «Витебскоблсельстрой» Андрей Шмавгонец отмечает:

— Мы практически завершили соединение проспекта Строителей с улицей Короткевича, кратчайшим путем связав молодой микрорайон Билево с центром Витебска. Самые сложные работы под железнодорожным мостом выполнили: для того, чтобы по этому участку могла свободно идти магистраль, перенесли теплотрассу. Витебское предприятие котельных и тепловых сетей провело ее испытание. Все в норме. Осталось испытать дренажные и ливневые канализации, получить техпаспорта.

Строительство магистрали вели с двух сторон железнодорожных путей: от улицы Петруся Бровки и Старобабиновичского тракта. Сейчас строители, двигавшиеся навстречу друг другу, практически соединились в одной точке.

На всей разделительной полосе дороги посадят деревья.

Когда дорогу откроют, жителям 40-тысячного Билево больше не нужно будет добираться до центра города в объезд, через Московский проспект, загруженный в часы пик.