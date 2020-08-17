Жители Витебска требовали встречи с губернатором. Власти обещают принять людей вечером

Источник материала: Tut.by

Около 100 жителей Витебска утром 17 августа собрались возле здания облисполкома. Люди требовали, чтобы к ним вышел губернатор Николай Шерстнев. В итоге встречу с ним пообещали вечером.



Переговоры с горожанами ведет управделами облисполкома Александр Сысоев

Примерно через час ожидания к горожанам вышел управляющий делами облисполкома Александр Сысоев. Он заявил, что на крыльцо областной администрации Николай Шерстнев не выйдет. Но примет вечером, в 17 часов, 15 представителей от протестующих. Ожидается, что на эту встречу пустят и прессу.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Люди стали требовать, чтобы к протестующим на площади возле облисполкома все-таки вышел кто-то из чиновников. На это Сысоев пообещал, что в 18.00 к горожанам выйдет заместитель председателя областного Совета депутатов Александр Христофоров.

Люди разошлись до вечера.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY