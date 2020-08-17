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Жители Витебска требовали встречи с губернатором. Власти обещают принять людей вечером
17.08.2020 11:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около 100 жителей Витебска утром 17 августа собрались возле здания облисполкома. Люди требовали, чтобы к ним вышел губернатор Николай Шерстнев. В итоге встречу с ним пообещали вечером.
Примерно через час ожидания к горожанам вышел управляющий делами облисполкома Александр Сысоев. Он заявил, что на крыльцо областной администрации Николай Шерстнев не выйдет. Но примет вечером, в 17 часов, 15 представителей от протестующих. Ожидается, что на эту встречу пустят и прессу.
Люди стали требовать, чтобы к протестующим на площади возле облисполкома все-таки вышел кто-то из чиновников. На это Сысоев пообещал, что в 18.00 к горожанам выйдет заместитель председателя областного Совета депутатов Александр Христофоров.
Люди разошлись до вечера.
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Около 100 жителей Витебска утром 17 августа собрались возле здания облисполкома. Люди требовали, чтобы к ним вышел губернатор Николай Шерстнев. В итоге встречу с ним...
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