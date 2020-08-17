﻿ Жители Витебска требовали встречи с губернатором. Власти обещают принять людей вечером. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители Витебска требовали встречи с губернатором. Власти обещают принять людей вечером

17.08.2020 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Около 100 жителей Витебска утром 17 августа собрались возле здания облисполкома. Люди требовали, чтобы к ним вышел губернатор Николай Шерстнев. В итоге встречу с ним пообещали вечером.


Переговоры с горожанами ведет управделами облисполкома Александр Сысоев

Примерно через час ожидания к горожанам вышел управляющий делами облисполкома Александр Сысоев. Он заявил, что на крыльцо областной администрации Николай Шерстнев не выйдет. Но примет вечером, в 17 часов, 15 представителей от протестующих. Ожидается, что на эту встречу пустят и прессу.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Люди стали требовать, чтобы к протестующим на площади возле облисполкома все-таки вышел кто-то из чиновников. На это Сысоев пообещал, что в 18.00 к горожанам выйдет заместитель председателя областного Совета депутатов Александр Христофоров.

Люди разошлись до вечера.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 100 жителей Витебска утром 17 августа собрались возле здания облисполкома. Люди требовали, чтобы к ним вышел губернатор Николай Шерстнев. В итоге встречу с ним...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске завершают строительство дороги в Билево: когда ждать открытия и какой будет трасса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.08.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика