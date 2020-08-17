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Погода на неделю: в Беларусь ненадолго придут кратковременные дожди и грозы

17.08.2020 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса продолжат формировать сухую погоду в Беларуси. По-прежнему повсеместно отмечается огромный дефицит осадков. В некоторых районах за прошедшие дни августа ни разу не было дождя, сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

18 августа, во вторник, ожидается изменение в характере погоды. Атмосферное давление начнет медленно падать и с район Карпат в северо-восточном направлении станет смещаться фронтальный раздел. Ночью по юго-западу, днем во многих районах Брестской, Гродненской и Минской областей, а на остальной территории местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер восточный, юго-восточный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11…+17 °С, максимальная днем +21…+27 °С, по Могилевской, Гомельской и юго-востоку Брестской области +28…+30 °С.

В среду, 19 августа, во власти фронтального раздела на большей части территории республики ожидаются грозовые дожди различной интенсивности. В отдельных районах есть вероятность сильных дождей. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12…+19 °С, максимальная днем +18…+25 °С, по югу +26…+29 °С.

20 августа, в четверг, влияние фронтального раздела ослабеет и дождей станет меньше. Местами, преимущественно по юго-востоку страны, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10…16 °С, по югу до +18 °С; максимальная днем +21…+26 °С, по юго-востоку Гомельской области +27…+29 °С.

В пятницу, 21 августа, атмосферное давление подрастет и во многих районах обойдется без осадков, лишь местами по юго-востоку страны возможны небольшие кратковременные дожди, кое-где с грозами. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11…+18 °С, максимальная днем +20…+27 °С, по юго-западу до +29°С.

По предварительному прогнозу в предстоящие выходные погоду будет формировать антициклон. Под его защитой будет в основном без осадков и по-летнему тепло.

 
 
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Повсеместно отмечается огромный дефицит осадков, но уже во вторник в некоторых областях обещают дожди и грозы.
 
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