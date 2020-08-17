ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Березинском биосферном заповеднике открылся Музей меда

17.08.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новый туристический объект появился в Березинском биосферном заповеднике.  Накануне  здесь открылся Музей меда. Данный проект - совместная инициатива заповедника и одного из лидеров - производителей пчеловодства. Музей меда - это небольшой домик, в комнатах которого разместились стенды и стеллажи, которые знакомят посетителя с инвентарем, продуктами пчеловодства. В экспозиции представлены фотоработы и даже живой пчелиный улей из стекла.

Открытие Музея меда превратилось в большой праздник с анимационными представлениями, угощениями и тематической экскурсией.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый туристический объект появился в Березинском биосферном заповеднике.  Накануне  здесь открылся Музей меда. Данный проект - совместная инициатива...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Такого быть больше не должно». Рассказы врачей БСМП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.08.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика