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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Березинском биосферном заповеднике открылся Музей меда Новый туристический объект появился в Березинском биосферном заповеднике. Накануне здесь открылся Музей меда. Данный проект - совместная инициатива...

Новый туристический объект появился в Березинском биосферном заповеднике. Накануне здесь открылся Музей меда. Данный проект - совместная инициатива заповедника и одного из лидеров - производителей пчеловодства. Музей меда - это небольшой домик, в комнатах которого разместились стенды и стеллажи, которые знакомят посетителя с инвентарем, продуктами пчеловодства. В экспозиции представлены фотоработы и даже живой пчелиный улей из стекла.Открытие Музея меда превратилось в большой праздник с анимационными представлениями, угощениями и тематической экскурсией.