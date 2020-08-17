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В Березинском биосферном заповеднике открылся Музей меда
17.08.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый туристический объект появился в Березинском биосферном заповеднике. Накануне здесь открылся Музей меда. Данный проект - совместная инициатива заповедника и одного из лидеров - производителей пчеловодства. Музей меда - это небольшой домик, в комнатах которого разместились стенды и стеллажи, которые знакомят посетителя с инвентарем, продуктами пчеловодства. В экспозиции представлены фотоработы и даже живой пчелиный улей из стекла.
Открытие Музея меда превратилось в большой праздник с анимационными представлениями, угощениями и тематической экскурсией.
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Новый туристический объект появился в Березинском биосферном заповеднике. Накануне здесь открылся Музей меда. Данный проект - совместная инициатива...
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