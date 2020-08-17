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В Речице мэр вышел на площадь. Смотрите, что там было
17.08.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Речицкого райисполкома Виталий Панченко вчера вышел к протестующему народу. Беседа получилась эмоциональной, в какой-то момент мэр просто передал мегафон помощнику, развернулся и ушел. Смотрите, что там было.
Видео:
Кратко. Что говорили люди:
Что говорил чиновник:
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Председатель Речицкого райисполкома Виталий Панченко вчера вышел к протестующему народу. Беседа получилась эмоциональной, в какой-то момент мэр просто передал...
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