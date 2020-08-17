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В Речице мэр вышел на площадь. Смотрите, что там было

17.08.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Речицкого райисполкома Виталий Панченко вчера вышел к протестующему народу. Беседа получилась эмоциональной, в какой-то момент мэр просто передал мегафон помощнику, развернулся и ушел. Смотрите, что там было.

Видео: Речица LIVE

Кратко. Что говорили люди:

  • Вы сами верите в то, что эти выборы прошли честно?
  • Не надо разводить демагогию про надои. Нас волнует сейчас совсем другое. Будьте ближе к народу.
  • Мы мирно вышли в цепочку солидарности, приехала милиция, нас начали бить. Почему?
  • «Я когда убегала, думала звать на помощь. Бегу и думаю — а кого звать? Милицию? так это же от нее я убегаю».
  • Пишите заявление об отставке.

Что говорил чиновник:

  • Я не имею право высказывать своем мнение [о честности или нечестности выборов].
  • В Речице никто никого не бил. А если у вас есть видео, как били, — идите с ним в прокуратуру.
  • Я за власть не держусь.

 
 
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Председатель Речицкого райисполкома Виталий Панченко вчера вышел к протестующему народу. Беседа получилась эмоциональной, в какой-то момент мэр просто передал...
 
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