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«Руда уже не идет». Шахтеры «Беларуськалия» говорят, что остановили работу шахт

17.08.2020 15:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле 4-го рудоуправления «Беларуськалия» многолюдно, сотрудники собирают подписи, чтобы официально объявить забастовку. По информации одного из членов стачкома, все рудники прекратили работу.


«Беларуськалий» 17 августа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика, — рассказывает TUT.BY один из членов стачкома.

К собравшимся вышел представитель руководства, просит не расходиться, зайти внутрь — обсудить безболезненную остановку предприятия, чтобы потом без проблем запустить обратно.

Напомним, в пятницу сотрудники «Беларуськалия» сообщили: если не будут выполнены их требования, они в понедельник утром останавливают работу. Они настаивают на новых выборах, освобождении всех политзаключенных и отставке тех, кто допустил насилие в стране. Сегодня они заявили, что останавливают производство.

С утра в понедельник руководство призвало сотрудников написать свои требования, но не останавливать производство.

— Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа! — кричали сотрудники «Беларуськалия».

Почти единогласно они проголосовали за забастовку и начали формировать стачкомы.

 
 
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Возле 4-го рудоуправления «Беларуськалия» многолюдно, сотрудники собирают подписи, чтобы официально объявить забастовку. По информации одного из членов стачкома,...
 
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