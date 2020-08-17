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«Руда уже не идет». Шахтеры «Беларуськалия» говорят, что остановили работу шахт
17.08.2020 15:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле 4-го рудоуправления «Беларуськалия» многолюдно, сотрудники собирают подписи, чтобы официально объявить забастовку. По информации одного из членов стачкома, все рудники прекратили работу.
— Руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика, — рассказывает TUT.BY один из членов стачкома.
К собравшимся вышел представитель руководства, просит не расходиться, зайти внутрь — обсудить безболезненную остановку предприятия, чтобы потом без проблем запустить обратно.
Напомним, в пятницу сотрудники «Беларуськалия»
С утра в понедельник руководство призвало сотрудников написать свои требования, но не останавливать производство.
— Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа! — кричали сотрудники «Беларуськалия».
Почти единогласно они проголосовали за забастовку и начали формировать стачкомы.
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Возле 4-го рудоуправления «Беларуськалия» многолюдно, сотрудники собирают подписи, чтобы официально объявить забастовку. По информации одного из членов стачкома,...
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