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Со среды в Минске дождей станет больше
17.08.2020 16:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСолнечная, теплая и по-летнему комфортная погода сохранится на этой неделе. Как прогнозируют синоптики, жара местами до плюс 30 будет чередоваться с дождями. Во многих районах Минской области прогремят грозы. Температура воздуха этой ночью 15-17 градусов. И уже завтра днем в столице столбик термометра покажет плюс 25, ожидаются небольшие осадки.
А со среды в центральном регионе и столице дождей станет больше.
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Солнечная, теплая и по-летнему комфортная погода сохранится на этой неделе. Как прогнозируют синоптики, жара местами до плюс 30 будет чередоваться с дождями. Во...
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