Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Со среды в Минске дождей станет больше Солнечная, теплая и по-летнему комфортная погода сохранится на этой неделе. Как прогнозируют синоптики, жара местами до плюс 30 будет чередоваться с дождями. Во...

Солнечная, теплая и по-летнему комфортная погода сохранится на этой неделе. Как прогнозируют синоптики, жара местами до плюс 30 будет чередоваться с дождями. Во многих районах Минской области прогремят грозы. Температура воздуха этой ночью 15-17 градусов. И уже завтра днем в столице столбик термометра покажет плюс 25, ожидаются небольшие осадки.А со среды в центральном регионе и столице дождей станет больше.