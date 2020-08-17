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Прогноз погоды на 18 августа

17.08.2020 16:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погоду в основном будет определять фронтальный раздел, смещающийся с юго-запада Европы. В ночные часы по северо-восточной половине республики сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. 

18 августа (вторник) ночью по юго-западу, а днем местами по стране ожидаются грозы. В дневные часы в отдельных районах Гомельской области максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

 
 
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Погоду в основном будет определять фронтальный раздел, смещающийся с юго-запада Европы. В ночные часы по северо-восточной половине республики сохранится влияние...
 
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