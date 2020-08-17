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Музей меда открыт на территории Березинского биосферного заповедника

17.08.2020 17:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

История бортничества, современные технологии и уникальные факты о пчелах. Музей меда открыт на территории Березинского биосферного заповедника. Проект направлен на популяризацию пчеловодства. Это совместная инициатива заповедника и одного из крупнейших фермерских хозяйств. На открытии нового музея побывала Наталья Бордиловская.

Все в лучших традициях торжеств. Красная ленточка перерезана, священник окропил постройку святой водой - жизнь нового дома началась! Первую экскурсию по "вселенной пчелы" проводит автор идеи создания музея, фермер Андрей Рыжков. В разных уголках Беларуси он собирал экспонаты для музея: пчеловодный инвентарь, спецодежду, пчелопродукты и даже стеклянный улей с настоящими пчелами. 

Воск - самая важная вещь в пчеловодстве. Между тем, в стародавние времена валюта не хуже золота. Например, за 100 граммов воска можно было купить большой жбан пива.

Веранда, две комнаты. Пчеловодную эволюцию демонстрирует и двор: здесь стоят ульи разных времен - от стародавней, столетней колоды  до суперсовременного домика для пчел.

Примерить пчеловодный костюм, палепить соты, покрутить барабан для откачивания меда. Первым гостям музея повезло: давали попробовать разный мед и медовуху, для детворы работал аниматор - заядлый  любитель пчелиных ульев. Советами по успешному пчеловодству делился сам хозяин мероприятия. Новый пункт на карте заповедных маршрутов - Музей меда - обещает стать востребованным проектом местного экотуризма.

Олег Шапарович, начальник отдела туризма Березинского биосферного заповедника: "Музей меда для того, чтобы узнавать о природе еще больше, ведь природа (познание ее у нас) не ограничивается лесами, болотами, тропами. В центре и жители, маленькие, полезные существа, которые дают не только мед и другие продукты пчеловодства, но и бесценный опыт, который мы постоянно перенимаем".

Кроме Музея меда и путешествий по лесу Березинский биосферный заповедник предлагает конные и байдарочные прогулки, наблюдение за дикими животными с вышки, встречу рассвета на топи, посещение "Лесного зоопарка".

 
Теги: Курсы валют
 
 
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История бортничества, современные технологии и уникальные факты о пчелах. Музей меда открыт на территории Березинского биосферного заповедника. Проект направлен...
 
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