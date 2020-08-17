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Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 19 районах

17.08.2020 16:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из-за жаркой погоды в Минской области сохраняется пожароопасная обстановка. Запрет и ограничения на посещение лесов введены в 19 районах, в основном на юге региона. Среди них  Минский, Вилейский, Березинский и Крупский. Работники лесхозов в режиме полной готовности к чрезвычайным ситуациям. Технику и специнвентарь проверяют каждый день. Для наблюдения за лесным массивом используют стационарные камеры и дроны.

Интерактивная карта ограничений на посещение лесов доступна на сайте Минлесхоза. Специалисты советуют изучить ее грибникам и любителям прогулок на природе.

 
 
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Из-за жаркой погоды в Минской области сохраняется пожароопасная обстановка. Запрет и ограничения на посещение лесов введены в 19 районах, в основном на юге региона....
 
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