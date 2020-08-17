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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый 40-квартирный дом строится в Краснополье Это часть госпрограммы по улучшению жилищных условий жителей юго-восточных районов. Новоселье в нем отпразднуют 14 многодетных семей, а также специалисты...

Это часть госпрограммы по улучшению жилищных условий жителей юго-восточных районов. Новоселье в нем отпразднуют 14 многодетных семей, а также специалисты бюджетной сферы. Проект состоит из двух пусковых комплексов. Первый завершится уже в декабре этого года.За 3 с половиной года в Краснопольском районе построено свыше 6 тысяч квадратных метров жилья. Ключи от новых квартир получили уже свыше 40 многодетных семей.