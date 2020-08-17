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Новый 40-квартирный дом строится в Краснополье
17.08.2020 17:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто часть госпрограммы по улучшению жилищных условий жителей юго-восточных районов. Новоселье в нем отпразднуют 14 многодетных семей, а также специалисты бюджетной сферы. Проект состоит из двух пусковых комплексов. Первый завершится уже в декабре этого года.
Валерия Носко, первый зампредседателя Краснопольского райисполкома: "Будет построено 20 квартир 2- и 3-комнатных. 6 квартир - это будет арендное жилье, которое будет после предоставляться как молодым специалистам, так и молодым семьям, которые нуждаются. Это будут и врачи, и педагоги, работники культуры".
За 3 с половиной года в Краснопольском районе построено свыше 6 тысяч квадратных метров жилья. Ключи от новых квартир получили уже свыше 40 многодетных семей.
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Это часть госпрограммы по улучшению жилищных условий жителей юго-восточных районов. Новоселье в нем отпразднуют 14 многодетных семей, а также специалисты...
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