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Новый 40-квартирный дом строится в Краснополье

17.08.2020 17:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это часть госпрограммы по улучшению жилищных условий жителей юго-восточных районов. Новоселье в нем отпразднуют 14 многодетных семей, а также специалисты бюджетной сферы. Проект состоит из двух пусковых комплексов. Первый завершится уже в декабре этого года.

Валерия Носко, первый зампредседателя Краснопольского райисполкома: "Будет построено 20 квартир 2- и 3-комнатных. 6 квартир - это будет арендное жилье, которое будет после предоставляться как молодым специалистам, так и молодым семьям, которые нуждаются. Это будут и врачи, и педагоги, работники культуры".

За 3 с половиной года в Краснопольском районе построено свыше 6 тысяч квадратных метров жилья. Ключи от новых квартир получили уже свыше 40 многодетных семей.

 
 
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Это часть госпрограммы по улучшению жилищных условий жителей юго-восточных районов. Новоселье в нем отпразднуют 14 многодетных семей, а также специалисты...
 
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