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Гродненский актив встречался с городскими властями и депутатами. Но что-то разговора не получилось

17.08.2020 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно активные граждане встретились с местными властями и депутатами, однако разговор получился больше эмоциональным, чем конструктивным.


Фото: предоставлено читателем

Напомним, гродненцы на прошлой неделе на митинге на площади Ленина составили документ с требованиями к властям. Группа горожан предложила создать «Совет Народного Доверия города Гродно» — и включить в него, в том числе, представителей органов власти, — гарантировать свободу мирных собраний граждан, прежде всего через изменения решения городского совета «Об определении мест проведения массовых мероприятий».

Кроме того, хотели, а счет бюджета обеспечить мирные собрания граждан технической аппаратурой, прямым эфиром государственных СМИ и медицинским сопровождением.

Еще горожане просили отменить судебные решения за участие в мирных акциях, вернуть оплаченные штрафы, а также провести проверку по фактам применения силы со стороны сотрудников МВД, привлечь к уголовной ответственности виновных. Гродненцы потребовали, чтобы в понедельник, 17 августа, в 19.00 на мирную акцию пришли депутаты парламента.


Фото: предоставлено читателем

Днем в понедельник прошла встреч с активистами в одном из залов горисполкома.
На ней присутствовали мэр Мечислав Гой, зампред облисполкома Виктор Пранюк, председатель областного совета депутатов Игорь Жук, сенаторы и депутаты Палаты представителей, председатель областного профсоюза Борис Козелков, заместители председателя горисполкома Зоя Кулеша и Андрей Жук, а также начальник УВД Вадим Синявский.

Были активисты: Дмитрий Бондарчук, Ежи Григенча, Вадим Саранчуков и Виктор Шумель.

Присутствовали и журналисты.

 — К сожалению, встреча не получилась конструктивной. Люди остаются задержанными, четкого списка нет, требования гродненцев не выполнены, — рассказывает после встречи Вадим Саранчуков. Он говорит, что и представителей власти, и депутатов пригласили вечером на площадь, однако те сказали, что на митинге вести диалог затруднительно.

Встреча проходила эмоционально, люди пытались донести до властей свою точку зрения, говорили о задержанных людях, которые еще не вышли на свободу. Однако ни к какому решению все вместе не пришли.

Активисты говорят, что ждут и представителей местной власти, и депутатов сегодня на площади Ленина.

Тем временем в городе продолжаются забастовки рабочих и женские акции. Так, работники «ГродноАзота» сегодня встречались с руководством предприятия, сотрудники завода собираются сегодня прийти на митинг на площадь Ленина, строители «Гродножилстроя» также вышли на улицу: около предприятия была встреча с местными властями. На площади Ленина, на улице Кирова около тюрьмы проходят женские акции.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно активные граждане встретились с местными властями и депутатами, однако разговор получился больше эмоциональным, чем конструктивным.
 
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