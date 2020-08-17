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Что известно о тех, кого обвиняют по уголовной статье о массовых беспорядках
17.08.2020 17:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За прошедшую после выборов неспокойную неделю из репортажей государственных СМИ, где ссылались на официальные структуры — МВД и Следственный комитет, страна узнала о задержаниях людей, якобы участвовавших в организации массовых протестов. Мы собрали то, что об этом известно на данный момент.
Пока информация довольно разрознена, нет точных данных о некоторых задержанных, а также сведений о том, какая выбрана в их отношении мера пресечения, по каким конкретно статьям Уголовного кодекса они проходят, каков их процессуальный статус. Причем то ли государственные СМИ публикуют не всегда проверенную информацию, то ли следствие заходит в тупик, но с некоторых людей обвинения по статье о массовых беспорядках снимаются, заменяясь другими. Вот те люди, кого следствие или СМИ успели назвать в числе организаторов акций к настоящему моменту, а также те, кто пока предположительно проходит по статье 293 (Массовые беспорядки):
ГосСМИ 12 августа
В среду, 12 августа, в эфире «Беларусь 1» показали
Был задержан 11 августа. Как
был задержан 12 августа. На следующий день в
Его
Юрист штаба Артем Знак
О задержании рассказала TUT.BY его мама Ирина Антоновна Стойко. Как ей сообщили, Владислава задержали 14 августа, он находится в СИЗО КГБ и проходит по 293 статье УК (неизвестно, по какой ее части), однако обвинения предъявлены не были. Родственники и друзья семьи несколько дней безрезультатно разыскивали его, даже написали заявление о пропаже человека. Следователь сообщил маме Владислава, что его телефон отследили в Орше, но не пояснил, что имеется в виду. Пока более конкретной информации у родственников нет.
Информацию о его задержании — это произошло 12 августа — также предоставили TUT.BY родители. Молодой человек был избит, сейчас находится в военном госпитале. Насчет того, по какой статье ему могут быть предъявлены обвинения, пока нет официальной информации, но предположительно это также статья 293 УК РБ.
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За прошедшую после выборов неспокойную неделю из репортажей государственных СМИ, где ссылались на официальные структуры - МВД и Следственный комитет, страна...
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