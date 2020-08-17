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Что известно о тех, кого обвиняют по уголовной статье о массовых беспорядках

17.08.2020 17:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За прошедшую после выборов неспокойную неделю из репортажей государственных СМИ, где ссылались на официальные структуры — МВД и Следственный комитет, страна узнала о задержаниях людей, якобы участвовавших в организации массовых протестов. Мы собрали то, что об этом известно на данный момент.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пока информация довольно разрознена, нет точных данных о некоторых задержанных, а также сведений о том, какая выбрана в их отношении мера пресечения, по каким конкретно статьям Уголовного кодекса они проходят, каков их процессуальный статус. Причем то ли государственные СМИ публикуют не всегда проверенную информацию, то ли следствие заходит в тупик, но с некоторых людей обвинения по статье о массовых беспорядках снимаются, заменяясь другими. Вот те люди, кого следствие или СМИ успели назвать в числе организаторов акций к настоящему моменту, а также те, кто пока предположительно проходит по статье 293 (Массовые беспорядки):

  • неизвестный минчанин

ГосСМИ 12 августа рассказали о том, что он координировал протестные акции, управляя действиями троих подчиненных из номера гостиницы «Беларусь» на 17 этаже;

  • россияне Артем Важенков и Игорь Рогов

В среду, 12 августа, в эфире «Беларусь 1» показали сюжет, где со ссылкой на Следственный комитет говорилось об их задержании в качестве подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках. Важенков, хотя и по-прежнему являющийся фигурантом уголовного дела, был отпущен на свободу 15 августа — судя по всему, на это повлияла нота российского посольства);

  • Михаил Симаков, предприниматель

Был задержан 11 августа. Как сообщалось, его задержали в районе ТЦ «Дана Молл» с 10 тысячами долларов в рюкзаке — якобы он платил участникам беспорядков. Сам Михаил Симаков и его жена рассказали другую версию событий: мужчину задержали возле подъезда люди в штатском, он подумал, что это ограбление — с собой у него было около 9 тысяч долларов, вырученных от продажи машины (есть соответствующий договор). Из изолятора мужчину выпустили 14 августа под подписку о невыезде, об обвинениях в организации беспорядков ничего не сообщили. При освобождении ему не вернули деньги, а теперь предъявили обвинения по статье 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику внутренних дел).

  • Юрий Воскресенский, бизнесмен и координатор штаба Виктора Бабарико

был задержан 12 августа. На следующий день в сюжете «Беларусь 1» его назвали организатором протестов в столичном микрорайоне Уручье. По информации, имеющейся у его супруги, он находится в СИЗО КГБ, а вскоре после задержания следственная группа КГБ предъявила ей постановление, в котором было указаны статьи 293 (Массовые беспорядки) и 310 (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Беларуси. Как утверждает Алеся Воскресенская, ее муж работал в штабе исключительно в рамках закона и не организовывал никаких протестных акций.

  • Левон Халатрян, волонтер штаба Виктора Бабарико

Его задержали 11 августа. Предположительно, он также проходит по статье статье 293 УК РБ. Его должны были освободить под подписку о невыезде 14 августа, соответствующие документы уже имелись, но неожиданно оставили под стражей. Сейчас он находится с СИЗО на Володарского. О предъявлении ему обвинения ничего не известно.

  • Антон Беленский, Артем Панасюк, Дмитрий Нагайченко, Андрей Позняк, также волонтеры штаба Бабарико.

Юрист штаба Артем Знак предположил, что в их отношении речь может идти о статье 293 Уголовного кодекса.

  • Владислав Корецкий, волонтер штаба Виктора Бабарико

О задержании рассказала TUT.BY его мама Ирина Антоновна Стойко. Как ей сообщили, Владислава задержали 14 августа, он находится в СИЗО КГБ и проходит по 293 статье УК (неизвестно, по какой ее части), однако обвинения предъявлены не были. Родственники и друзья семьи несколько дней безрезультатно разыскивали его, даже написали заявление о пропаже человека. Следователь сообщил маме Владислава, что его телефон отследили в Орше, но не пояснил, что имеется в виду. Пока более конкретной информации у родственников нет.

  • Игорь Ермолов, волонтер штаба Виктора Бабарико

Информацию о его задержании — это произошло 12 августа — также предоставили TUT.BY родители. Молодой человек был избит, сейчас находится в военном госпитале. Насчет того, по какой статье ему могут быть предъявлены обвинения, пока нет официальной информации, но предположительно это также статья 293 УК РБ.

 
 
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За прошедшую после выборов неспокойную неделю из репортажей государственных СМИ, где ссылались на официальные структуры - МВД и Следственный комитет, страна...
 
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