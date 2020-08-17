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Сколько человек считаются пропавшими после выборов в Беларуси? Посчитали сами и спросили у МВД
17.08.2020 18:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
TUT.BY
По данным сервиса TUT.BY
Сейчас по нашим данным 76 человек (на момент публикации этого текста) числится пропавшими. Большинство из них — мужчины, женщин — всего несколько.
По некоторым из пропавших известно количество суток, которые им дали, но все равно неизвестно место отбывания наказания. По некоторым ситуация еще хуже — ни родственники, ни волонтеры не знают вообще ничего о своих близких. Их фамилий нет ни среди списков осужденных, ни среди списков находящихся на Окрестина или в других ИВС.
Кроме того, есть случаи, которые не попадают под привычную схему задержаний. Например, директор музея из Гродненской области, который
Важно: если вы видите в списке своего уже найденного родственника, свяжитесь с нашей редакцией любым способом и сообщите об этом. Так мы быстрее уберем его из списка.
По данным правозащитников
В незарегистрированном правозащитном центре «Вясна» нам сказали, что точной информации о количестве пропавших без вести сейчас нет. В «Вясне» тоже ориентируются на наш сервис, потому что вести такой подсчет очень тяжело: данные динамично изменяются и хаотично появляются. Правозащитник Валентин Стефанович объяснил почему:
— Сегодня Генеральная прокуратура
Также правозащитники отмечают: помимо административных дел, есть еще и уголовные. Минимальное их количество, судя по всему, 80. Эту информацию
По словам правозащитникам, не по всем этим людям также есть информация.
По данным МВД
Днем 17 августа МВД
Мы спросили в МВД, когда человека действительно можно считать пропавшим без вести. Вот ответ:
— Если ваш родственник или знакомый не выходит на связь, и у вас возникли подозрения, что он пропал, можете сразу же обращаться в милицию. Законодательно не установлены временные рамки, по истечении которых человек считается пропавшим без вести.
Также в ведомстве пояснили: с начала 1990-х годов и по 31 июля 2020 заявлены как без вести пропавшие 2682 человека, по информации главного управления уголовного розыска. До сих пор их местонахождение не установлено.
Данные за август 2020-го МВД сказать не может: информация обобщается в конце каждого месяца. Эти данные будут доступны только 1 сентября.
Что делать, если близкий пропал?
Генеральная прокуратура
— Согласно порядку, установленному Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, данные заявления [о пропаже человека] направляются в Следственный комитет Республики Беларусь для принятия решений по существу. По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений.
МВД уточняет:
— Заявление о пропаже человека можно написать в любом ближайшем отделе или управлении внутренних дел, опорном пункте милиции, вне зависимости от места проживания пропавшего и заявителя. К примеру, если ваш родственник, проживающий в Витебске, перестал выходить на связь, а вы живете в Бресте, пишите заявление в ближайшем ОВД Бреста. Информация будет передана во все органы внутренних дел республики.
Кроме этого, в ведомстве уточнили: заявление об одном пропавшем пишется только один раз, нет нужды обращаться в несколько органов.
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Попробовали «подбить итоги» на 17 августа 2020 и ответить на вопрос, сколько же человек пропало в Беларуси к этому времени.
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