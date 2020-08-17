Сколько человек считаются пропавшими после выборов в Беларуси? Посчитали сами и спросили у МВД

Источник материала: Tut.by

TUT.BY запустил сервис по поиску пропавших людей 14 августа. С этого времени более десятка белорусов оттуда уже нашлись: или их выпустили, или с родственниками связались те, кто их видел в местах лишения свободы. Но, к сожалению, судьба многих так и осталась неизвестной. Считаем, сколько таких людей на 17 августа 2020 года.



Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным сервиса TUT.BY

Сейчас по нашим данным 76 человек (на момент публикации этого текста) числится пропавшими. Большинство из них — мужчины, женщин — всего несколько.

По некоторым из пропавших известно количество суток, которые им дали, но все равно неизвестно место отбывания наказания. По некоторым ситуация еще хуже — ни родственники, ни волонтеры не знают вообще ничего о своих близких. Их фамилий нет ни среди списков осужденных, ни среди списков находящихся на Окрестина или в других ИВС.

Кроме того, есть случаи, которые не попадают под привычную схему задержаний. Например, директор музея из Гродненской области, который пропал после работы.

Важно: если вы видите в списке своего уже найденного родственника, свяжитесь с нашей редакцией любым способом и сообщите об этом. Так мы быстрее уберем его из списка.

По данным правозащитников

В незарегистрированном правозащитном центре «Вясна» нам сказали, что точной информации о количестве пропавших без вести сейчас нет. В «Вясне» тоже ориентируются на наш сервис, потому что вести такой подсчет очень тяжело: данные динамично изменяются и хаотично появляются. Правозащитник Валентин Стефанович объяснил почему:

— Сегодня Генеральная прокуратура вывесила новый список граждан (122 человека), отбывающих административный арест. Документ обновляется. Наверняка некоторые из этих людей также до этого момента считались пропавшими, а сейчас уже — нет, — замечает Валентин Стефанович. — Например, те, кого сегодня выпустили из Жодино, тоже не фигурировали до этого ни в одном списке и об их местонахождении стало известно лишь утром.



Иллюстративный снимок. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Также правозащитники отмечают: помимо административных дел, есть еще и уголовные. Минимальное их количество, судя по всему, 80. Эту информацию давал Следственный комитет несколько дней назад. Статьи УК, которые вменяются этим людям — 293 (Массовые беспорядки), 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) и другие.

По словам правозащитникам, не по всем этим людям также есть информация.

По данным МВД

Днем 17 августа МВД опубликовало ту же информацию, что и Генеральная прокуратура, отметив: ведется работа по освобождению этих людей. Но в этом списке все еще нет оставшихся в нашем списке-сервисе людей. Где они — непонятно.

Мы спросили в МВД, когда человека действительно можно считать пропавшим без вести. Вот ответ:

— Если ваш родственник или знакомый не выходит на связь, и у вас возникли подозрения, что он пропал, можете сразу же обращаться в милицию. Законодательно не установлены временные рамки, по истечении которых человек считается пропавшим без вести.

Также в ведомстве пояснили: с начала 1990-х годов и по 31 июля 2020 заявлены как без вести пропавшие 2682 человека, по информации главного управления уголовного розыска. До сих пор их местонахождение не установлено.

Данные за август 2020-го МВД сказать не может: информация обобщается в конце каждого месяца. Эти данные будут доступны только 1 сентября.

Что делать, если близкий пропал?

Генеральная прокуратура сообщает :

— Согласно порядку, установленному Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, данные заявления [о пропаже человека] направляются в Следственный комитет Республики Беларусь для принятия решений по существу. По каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Органы прокуратуры в соответствии с компетенцией обеспечат надзор за законностью разрешения данных заявлений.

МВД уточняет:

— Заявление о пропаже человека можно написать в любом ближайшем отделе или управлении внутренних дел, опорном пункте милиции, вне зависимости от места проживания пропавшего и заявителя. К примеру, если ваш родственник, проживающий в Витебске, перестал выходить на связь, а вы живете в Бресте, пишите заявление в ближайшем ОВД Бреста. Информация будет передана во все органы внутренних дел республики.

Кроме этого, в ведомстве уточнили: заявление об одном пропавшем пишется только один раз, нет нужды обращаться в несколько органов.