«Мы с народом и ни шага назад». Шахтеры с городской сцены объявили о бессрочной забастовке

Источник материала: Tut.by

К шести часам на центральную площадь Солигорска стали приходить местные жители с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и плакатами. Среди них — «Саша, если любишь — отпусти».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ведущий со сцены сказал, что начинается «срочный митинг», и еще раз озвучил требования к власти:

— Отставка Лукашенко, проведение новых выборов и срочный открытый суд над карателями и садистами.

Эти слова присутствующие приняли на ура. Основная повестка — сегодня сотрудники «Беларуськалия» объявили о забастовке, днем работа всех шахт была остановлена. Сейчас на площади представители стачкома собирают подписи, чтобы официально уведомить руководство о забастовке.

Со сцены были озвучены шесть главных требований шахтеров к власти:

— признать выборы недействительными;

— привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступления;

— освободить всех политзаключенных, все приговоры и решения, вынесенные им, отменить;

— не допустить, чтобы тех, кто бастует, привлекали к административной и уголовной ответственности;

— чтобы банки не взымали проценты по кредитам;

— сохранить действие коллективного договора «Беларуськалия» до истечения срока действия.

К микрофону по одному подходили шахтеры и просто неравнодушные люди.

— Я рада видеть свободных людей в свободной стране. Приветствую вас от имени независимого профсоюза горняков, — обратилась к жителям Солигорска женщина. — Мы уже опубликовали свое решение, мы с народом и ни шага назад! Сегодня принято решение об обстановке на бессрочную забастовку.

И народ ответил: «Молодцы!» Как прозвучало со сцены, сотрудники «Беларуськалия» будут приходить на работу как положено, но работать не будут.

В толпе обсуждали: днем в Солигорск приезжали премьер-министр Роман Головченко и губернатор Минской области Александр Турчин. Люди ожидали, что они скажут на городской сцене, но, как узнали шахтеры, чиновники к вечеру уже уехали из Солигорска.

Напомним, в пятницу, 14 августа, сотрудники «Беларуськалия» сообщили : если не будут выполнены их требования, они в понедельник, 17 августа, останавливают работу. Они настаивали на новых выборах, освобождении всех политзаключенных и отставке тех, кто допустил насилие в стране. С утра в понедельник руководство призвало сотрудников написать свои требования, но не останавливать производство. — Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа! — кричали сотрудники «Беларуськалия». Почти единогласно они проголосовали за забастовку и начали формировать стачкомы. К вечеру один из членов стачкома сообщил, что «руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях, еще продолжает работать фабрика».