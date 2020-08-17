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«Мы с народом и ни шага назад». Шахтеры с городской сцены объявили о бессрочной забастовке
17.08.2020 19:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К шести часам на центральную площадь Солигорска стали приходить местные жители с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и плакатами. Среди них — «Саша, если любишь — отпусти».
Ведущий со сцены сказал, что начинается «срочный митинг», и еще раз озвучил требования к власти:
— Отставка Лукашенко, проведение новых выборов и срочный открытый суд над карателями и садистами.
Эти слова присутствующие приняли на ура. Основная повестка — сегодня сотрудники «Беларуськалия» объявили о забастовке, днем работа всех шахт была остановлена. Сейчас на площади представители стачкома собирают подписи, чтобы официально уведомить руководство о забастовке.
Со сцены были озвучены шесть главных требований шахтеров к власти:
— признать выборы недействительными;
— привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступления;
— освободить всех политзаключенных, все приговоры и решения, вынесенные им, отменить;
— не допустить, чтобы тех, кто бастует, привлекали к административной и уголовной ответственности;
— чтобы банки не взымали проценты по кредитам;
— сохранить действие коллективного договора «Беларуськалия» до истечения срока действия.
К микрофону по одному подходили шахтеры и просто неравнодушные люди.
— Я рада видеть свободных людей в свободной стране. Приветствую вас от имени независимого профсоюза горняков, — обратилась к жителям Солигорска женщина. — Мы уже опубликовали свое решение, мы с народом и ни шага назад! Сегодня принято решение об обстановке на бессрочную забастовку.
И народ ответил: «Молодцы!» Как прозвучало со сцены, сотрудники «Беларуськалия» будут приходить на работу как положено, но работать не будут.
В толпе обсуждали: днем в Солигорск приезжали премьер-министр Роман Головченко и губернатор Минской области Александр Турчин. Люди ожидали, что они скажут на городской сцене, но, как узнали шахтеры, чиновники к вечеру уже уехали из Солигорска.
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Основная повестка - сегодня сотрудники «Беларуськалия» объявили о забастовке, днем работа всех шахт была остановлена. Сейчас на площади представители стачкома...
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