«Я - не предатель». Власти Смолевич встретились с митингующими. Вот о чем они поговорили

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Смолевичах люди вновь вышли на площадь перед местным райисполкомом. Здесь в 15.00 была запланирована встреча с руководством города. Какие вопросы задавали люди и что на них ответил председатель райисполкома — в нашем материале.

Договоренность встретиться 17 августа с городскими властями была достигнута после вчерашнего марша «Свободы», в котором участвовало по приблизительным оценкам около одной тысячи горожан.

К назначенному времени из райисполкома вышел председатель, представители прокуратуры и РОВД. Однако проводить встречу на улице они не согласились и предложили пойти в здание Дома Культуры. Люди же наставали провести встречу прямо возле памятника Ленину. В итоге представители власти ушли в ДК, а собравшиеся — около 100 человек — остались ждать на площади.



Фото: TUT.BY

В зале же ДК председатель райисполкома провел встречу с собравшимися там людьми — с чиновниками в зале было всего около десяти. Пока на площади кричали «выходи», внутри ДК велось обсуждение насущных вопросов города (благоустройство, вода, освещение улиц и прочее). Однако через некоторое время в зале появились «делегаты» с площади и попросили выйти к людям. Председатель райисполкома Андрей Ратомский согласился.



Фото: TUT.BY

К этому времени протестующие сформулировали несколько требований: вывесить финальный протокол голосования по Смолевичскому району в райисполкоме, прекратить насилие в отношении мирных граждан, привлечь к ответственности виновных в истязании граждан города, задержанных ОМОНом вечером 12 августа, наказать причастных к фальсификациям выборов.

— Не вижу никаких препятствий вывесить протоколы, это не секретная информация, — ответил Андрей Ратомский. — Выборы состоялись, протоколы вы увидите.

В свою очередь он обратился к собравшимся с претензией:

— Уже четвертый день вы здесь собираетесь, какие-то лозунги выдвигаете, машины сигналят… Людей начинает уже раздражать это, давайте их уважать.

Люди в ответ спросили, почему же власти до этого к ним не вышли?

Далее разговор пошел о нарушениях на избирательных участках — люди интересовалась, будут ли районные власти с этим разбираться?

— Вам мой ответ не понравится, но я скажу, что все они будут рассмотрены в пределах компетенций, которые есть у меня, и будут направлены в прокуратуру и другие органы.

Он добавил, что был в курсе хода голосования и административного давления со стороны районных властей не оказывалось.

— Как вы прокомментируете тот факт, что комиссии сбегали с участков?

— Они не сбегали, а уходили под прикрытием милиции. Послушайте, там тоже есть женщины, которые боялись. В Озерицко-слободском сельсовете пришло много людей… В Плисском сельсовете камнем разбили окно, где-то стучали в окна, люди просто боялись.

Самая эмоциональная часть встречи — обсуждение задержаний и избиения горожан сотрудниками ОМОНа и сможет ли городская власть гарантировать, что такое больше не повторится. Люди напомнили про Федора Потапчика, задержанного вечером в центре города 12 августа ОМОНом. Сейчас он находится в Смолевичской больнице, по словам горожан, которые его навещали. у него сломаны два ребра, сотрясение мозга, синяки на лице, отметины после электрошокера.

Ответ держал прокурор Смолевичского РОВД. Он сказал, что заявления от пострадавшего не было.

— В РОВД за нарушение законодательства о митингах содержалось 12 человек. Из них 10 — не из нашего района, двое — смолевичане. Одного из них суд признал виновным и назначил штраф. Второй на суде сказал, что вину не признаю и у меня есть свидетели. Суд его освободил и дело было прекращено.



Фото: TUT.BY

— А кто ответит за действия ОМОНа и избитого парня в больнице?

Начальник РОВД подтвердил, что Федор Потапчик лежит в больнице, но заявлений от него не поступало и переломов у него нет. Однако те, кто разговаривал с пострадавшим, заявили, что тот подписал протокол, в котором указано, что упал с лестницы.

Кроме этого, появились вопросы к районном отделу образования — как они допустили увольнение учительницы Ганны Северинец за стихи?

Финалом встречи властей города и горожан стал вопрос ребром:

— Выборы сфальсифицированы, но вы с нами или нет? Андрей Казимирович, пойдем с нами, Лукашенко вас не оборонит, мы — да.

— Сразу скажу на все ваши вопросы. Во-первых, я не предатель, я сегодня служу легитимной власти, — заявил председатель райисполкома Андрей Ратомский. — По поводу избиений — подавайте заявления компетентным органам.

Мероприятие закончилось под свист и скандирование «Уходи».