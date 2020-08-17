Скандал в центре для детей «Контакт». Тут собрались бастовать и заявляют: голоса считали нечестно

Источник материала: Tut.by

Помните день выборов в школе № 32 в микрорайоне Лебяжий? Там были большие очереди к избирательным участкам, ОМОН, автозаки, а к ночи говорить с людьми приезжала сама глава Совета Республики Наталья Кочанова. В центре дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» сегодня собрали журналистов, чтобы рассказать о фальсификациях на участке № 3 и заявить о забастовке. Правда, учителя, которые были членами избирательной комиссии и собирались выступить с заявлением, на встречу не пришли, но там все равно было горячо.



Замдиректора по хозяйственной работе в центре «Контакт» Юрий Вальчук объявил забастовку. Говорит, о нечестном подсчете заявляют его же коллеги, которые были членами избирательной комиссии

Напоминаем про очереди к избирательным участкам в Лебяжьем

К школе № 32 в Лебяжьем 9 августа выстроились огромные очереди из тех, кто хотел проголосовать на выборах президента Беларуси. Некоторые провели в ожидании по шесть часов.

В этой школе было два участка: № 2 и № 3. Особенные проблемы с очередью были на втором участке — он работал гораздо позже предусмотренных законом 20.00 и закрылся аж после 22-х. Еще днем сюда приезжали автозаки и ОМОН, но задержаний не было. К ночи в школе появилась глава Совета Республики Наталья Кочанова.

Вот так выглядели очереди.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Даже несмотря на приезд Кочановой, протоколы голосования на обоих участках так и не вывесили, говорят независимые наблюдатели и избиратели, которые ушли от школы далеко за полночь. Независимые наблюдатели пишут жалобы, но не знают результатов выборов по участкам до сих пор.

А при чем тут сотрудники центра допобразования «Контакт»?

Центр дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» находится на улице Максима Танка, 8. Педагогов отсюда привлекали к работе избирательных участков. Кто-то был членом избирательных комиссий, кто-то наблюдателем. Здесь скандал.





Замдиректора по хозяйственной работе «Контакта» Юрий Вальчук со своими коллегами решил заявить о фальсификациях.

В 10 утра в фойе было многолюдно, душно и нервно. На месте были работники центра, журналисты, некоторые независимые наблюдатели из Лебяжьего, приехал и глава управления образования Центрального района Минска.

Юрий Вальчук рассказал, что говорил с членами избирательной комиссии участка № 3 и по крайней мере четверо из них еще в пятницу 14 августа были готовы заявить о фальсификациях на избирательном участке.

— Но в выходные на членов комиссии было сильное давление, поэтому сегодня они не пришли, — вздохнул Юрий Вальчук.





Поэтому он пересказал ситуацию своими словами.

— По горячим следам один из членов комиссии, моих коллег, рассказал, что видел, как голоса Тихановской перекладывали в стопку Лукашенко. Соотношение голосов было примерно 10 к 2, 1000 (у Тихановской) к 200 (у Лукашенко), — ссылается Вальчук на коллег.

— Члены комиссии, которые там работали, — под ударом. Избиратели считают их преступниками, дети тоже будут считать своих учителей преступниками. Осталось две недели до начала учебного года, чтобы взять и заявить: да, я был в комиссии, видел то и это, рассказываю правду, — сказал Юрий Вальчук. — Наша акция направлена на то, чтобы все «училки», как пишут сейчас массово в соцсетях, стали учителями.

Замдиректора учреждения заявил, что коллектив «Контакта» хочет присоединиться к забастовке, к которой призвал штаб Светланы Тихановской.

Объяснил, в чем суть забастовки. Готовиться к учебному году будут, продолжат обычную работу, но «подчиняться управлению образования администрации Центрального района больше не будут».

— Так будет до момента, пока не определят, кто в Минске отвечает за образование от нового президента или от штаба.

Замдиректора «Контакта» надеется, что учителя начнут открыто заявлять о нарушениях при подсчете голосов, а в случае прихода к власти Тихановской их не будут преследовать.

Юрий Вальчук сейчас составляет письмо о забастовке. Насколько большая часть коллектива «Контакта» поставит там свои подписи, пока непонятно: многие как раз сейчас в отпусках.

Начальник управления образования Центрального района Евгений Доброневский рассказал на встрече, что приехал, чтобы пообщаться с коллективом.



Евгений Доброневский — справа

— По ситуации, которая разворачивается: считаю, что учреждения образования должны быть вне политики. Я с 2001 года работал учителем, потом директором… Я работаю в сфере и этим горжусь. Мне больно видеть нападки в адрес учителей… Люди, одумайтесь, пожалуйста!

Собравшиеся его перебили и попросили говорить «по существу».

— Лично я ничего не считал, никаких указаний не давал, не назначал членов избирательной комиссии, — ответил Евгений Доброневский.

Как еще участвовали в выборах педагоги «Контакта» и при чем тут митинг в Киевском сквере

На встрече был с десяток сотрудников, некоторые из них заявляли, что избирательная кампания, которая их коснулась, проходила с давлением и нарушениями в пользу кандидата Лукашенко.

Одна из возмутившихся — Елена Маслова. Она заведует отделом художественного творчества центра «Контакт» и руководит образцовым инклюзивным хором «Радость души».

Педагог заявила, что нашла свою фамилию в списке членов избирательной комиссии и очень удивилась.



Педагог Елена Маслова

— Каким образом моя фамилия оказалась в этом списке, не знаю. Я ничего не подписывала. Знаю точно, что еще один человек из списка на самом деле не являлся членом комиссии. Мне сейчас обидно, что я вынуждена оправдываться перед всеми, — сказала педагог. — Особенно учитывая, что у меня половина участников хора, дети-инвалиды, стояли в цепях солидарности.

Елену Маслову беспокоит эта история. Если результаты голосования подтасовывали, это бросает на нее тень.

— Меня никто не может защитить как педагога. Мое имя во всех списках. Когда я обратилась к моему руководству с вопросом: «Как вы можете меня защитить?», мне сказали: «Сиди и молчи». Скажите, почему молчит министр образования? Учителей растоптали, в ноль… Нас втянули в эту грязную, мерзкую игру.

Начальник управления образования Центрального района Евгений Доброневский сделал замечание по участию детей в цепях солидарности. По его мнению, их «не стоит втягивать в политику».

— Да мы и так уже по уши втянуты в политику! — засмеялся Юрий Вальчук.

А руководитель инклюзивного хора Елена Маслова привела пример.

— Говорят нам, что мы вне политики. Но я считаю вопиющим фактом, что нас отправили выступать в Киевский сквер на день работников дополнительного образования. Тогда, когда там должен был пройти митинг Тихановской, а мы даже этого не знали. Мы пришли, вокруг нас поставили оцепление, пришло много людей в форме. Родители возмущались: «Зачем они кидают детей на амбразуру?». Нас специально туда отправили, чтобы митинг Тихановской не состоялся, — сделала вывод педагог.

Руководитель управления образования Евгений Доброневский считает, что «было чуть-чуть по-другому». Мероприятие в Киевском сквере по дополнительному образованию было запланировано заранее. Почему вышло пересечение с митингом кандидата в президенты, не знает.

У инспектора по кадрам «Контакта» Натальи Маризовой тоже есть что сказать — на этот раз о том, как собирались подписи за действующего кандидата.



Инспектор по кадрам Наталья Маризова

— Свидетелем чего я была? Я знаю, как собирались подписи за Лукашенко. У нас есть архив, ключ от архива у меня, большая часть документов в этом архиве — личные дела работников и приказы (…). И я видела, как коробки с личными делами работников, в которых есть вся личная информация, паспортные данные… сносились в кабинет заместителя директора нашего учреждения.

— Когда руководство узнало, что я подписалась за Бабарико, мне сказали: «Мы не знаем, как вас спасать», — добавила еще одна педагог.

— Так может, кандидат Лукашенко вообще подписей не собрал? — задал в какой-то момент риторический вопрос Юрий Вальчук.

Директор «Контакта» Елена Липень была председателем участковой комиссии № 3 в Лебяжьем. Ее на сегодняшней встрече не было. Официальная версия — ушла в отпуск, но с этой версией не согласна кадровик.

— Протокола голосования никто не видел, директор исчезла, — развели руками собравшиеся сотрудники.



Среди присутствующих было немало возмущенных тем, как прошли выборы в Беларуси в целом и в школе № 32 в Лебяжьем — в частности

Уже после встречи в «Контакт» пришел приказ из управления образования Центрального района — предоставить директору отпуск с 10 августа, выходит, задним числом.

Коллега Юрия Вальчука, еще одна заместитель директора (по учебно-методической работе) Светлана Кравчук идеей забастовки недовольна. Она считает: часть коллектива, «которая против директора», специально настраивают на такую волну.

— Неправда! — закричали сразу несколько работников «Контакта».

Еще одна представительница центра призналась, что одна из ее коллег, которая была членом избирательной комиссии № 3, «уже целую неделю плачет из-за происходящего».

Выступила и педагог дополнительного образования Кристина Нагиева. Она была наблюдателем совсем на другом участке — № 53 в средней школе № 180 Центрального района Минска. Признает, что просто там «отсиживала часы».



Педагог Кристина Нагиева была наблюдателем в одной из минских школ

— Наша задача была в том, чтобы мы не давали наблюдателям альтернативных кандидатов присутствовать на выборах. Мы должны были отсиживать свои часы, был график, мы приходили, председатель комиссии называл наши фамилии и нас пропускали на участок. Я сидела не все дни, но я не видела ни одного протокола — нам их не показывали! Нам всаживалось в голову, что это оппозиция, что будут провокации и мы не должны их допустить.

В основной день голосования она не присутствовала на подсчете голосов.

Заместитель директора центра «Контакт» Светлана Кравчук была наблюдателем на участке № 2 в той самой школе в Лебяжьем. Значительную часть встречи независимые наблюдатели то просили, то требовали у нее ответа, «кто на самом деле победил» именно там, где была проблема с очередями.

Однако педагог так и не ответила на вопрос. Объяснила, что сама во время наблюдения считала проголосовавших, подсчет видела. Какие цифры были — не помнит.



Крайняя справа — замдиректора по учебно-методической работе Светлана Кравчук

— Скажу, что у Тихановской в какой-то момент в стопке было больше (бюллетеней), — единственное, что сказала она.

— Нам пришел ответ от районной комиссии по выборам, — показала бумагу одна из независимых наблюдателей. — Тут сказано, что факт вывешивания протокола указывают наблюдатели, 5 человек.



Девушка показывает ответ из территориальной избирательной комиссии, в котором уверяют, что протокол голосования на участке № 3 вывешивали — со ссылкой на пятерых наблюдателей

Светлана Кравчук удивилась ответу. Говорит, она как наблюдатель протокола не видела.

— Ну вот же пишут, что наблюдатели видели. Вы готовы в таком случае подать заявление, что нет?

Педагог обещала подумать.

Почти два часа в центре дополнительного образования «Контакт» говорили о политике, о горькой доле учителя, о том, что педагоги втянуты в грязную политическую игру, а еще — о потоке сообщений с угрозами от обычных людей, которые льются сейчас в адрес учителей. Были и опасения, что у забастовки будут последствия.

— Со стороны управления образования, от меня лично, никаких гонений и репрессий в адрес работников педагогических не будет, я этого не допущу, — пообещал чиновник Евгений Доброневский педагогам. — А если мне придется, то тут же же будет написано заявление и я в этом участвовать не буду. Я посвятил педагогике 19 лет жизни.

После бурного обсуждения со слезами все разошлись. Юрий Вальчук сейчас пишет заявление о забастовке. Он надеется, что коллеги, заговорившие о фальсификациях, решатся о них рассказать всем.

— Мне обидно за педагогов, они профессионалы. Сейчас всем нужно просто сказать правду, — уверен он.



