СК опроверг информацию о том, что в ходе протестов погибли пять человек. Ранее об этом сообщили правозащитники

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет опровергает информацию о том, что во время уличных акций в Беларуси погибли пять человек.



Во время протестов в Минске 10 августа. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Официальный представитель СК Сергей Кабакович заявил БелаПАН, что в настоящее время зарегистрированы две смерти: 34-летнего Александра Тарайковского в Минске и 25-летнего Александра Вихора в Гомеле, и «по обоим случаям следователи разбираются».

По факту смерти в Гомеле назначены судебно-медицинские экспертизы, произведены опросы очевидцев, проверяются записи камер наблюдения, анализируется различная информация, которая может помочь разобраться во всех обстоятельствах по существу, сказал Кабакович.

Он подчеркнул, что иных случаев смертей во время массовых акций в Беларуси не зарегистрировано. Если граждане либо правозащитные организации обладают фактами о других смертях, СК просит их обратиться в его территориальные органы либо областные управления комитета и рассказать об этом. «И мы незамедлительно будем с этим разбираться», — заверил Кабакович.

Ранее просветительско-социальное общественное объединение «Звено» сообщило, что во время уличных протестов погибли как минимум пять человек.

В докладе «Звена» говорится, что бригада врачей скорой медпомощи, которая работала в ночь на 11 августа в районе станции метро «Пушкинская», сообщила правозащитникам об огнестрельных ранениях. По словам водителя, пострадавших от огнестрельных ранений они отвозили в главный военный клинический медцентр. Водитель рассказал о трех погибших в районе метро «Пушкинская».

Еще один человек, по данным правозащитников, умер вечером 11 августа в районе проспекта Рокоссовского. Об этом рассказал пострадавший, который был ранен там резиновой пулей в локоть. По его словам, вокруг находились люди без сознания, и когда приехала машина скорой помощи, то одного из пострадавших медики спасти не смогли — он умер на руках врачей, которые ставили капельницу.

Совладелец ИТ-компании «Розум Роботикс» Михаил Чупринский, который отсидел на Окрестина и в Жодино, рассказал телеканалу «Дождь» , что видел двух убитых на Окрестина.

— Там пытали и убивали людей. Я лично видел только двоих, которых накрыли и увезли, но они лютовали больше всего в ночь с 10-го на 11-е. Крики не умолкали до утра, они били людей люто, и тех, кто начинал хрипеть, они оттаскивали в сторону, вызывали скорую, но для двоих это было слишком поздно. Конечно, это могут быть мешки картошки, но я видел накрытые тела, — заявил Чупринский.