Евгений Крыжановский как «будущий избиратель» обратился к будущему президенту

Источник материала: Tut.by

Евгений Крыжановский записал новое видеообращение. На этот раз к будущему президенту. В нем он перечислил, что обязательно нужно будет сделать новому «господину или госпоже президент».

Актер отметил, что неважно, кто будет новым президентом - Светлана Тихановская, Виктор Бабарико, Сергей Румас, Павел Латушко или кто-то еще. Главное, чтобы этот человек выполнил несколько обязательных, по мнению Крыжановского, пунктов.

Нового президента он попросил «как будущий избиратель» не забывать, что по Конституции главным является народ, а не президент. Попросил убрать пункт, не ограничивающий количество президентских сроков.

— В любой цивилизованной стране президента выбирают максимум на два срока. Да, бывают исключения, но это очень обоснованно. Такие примеры, как Каддафи, Хусейн, Асад, первый президент Республики Беларусь, — говорят, что этот путь неправильный.

Артист считает, что надо убрать и досрочное голосование, подсчет голосов проводить прозрачно, чтобы не было фальсификаций.

Крыжановский также заявил, что Окрестина надо снести, как это в свое время французы сделали с Бастилией, «потому что это символ насилия, символ горя».

— И последний пункт, пятый. Обязательно сделайте так, чтобы все чиновники, все функционеры бывшего режима не преследовались, кроме тех, кто нарушил закон и Конституцию.

Напомним, ранее Крыжановский обратился к главе ЦИК . Он заявил, что Лидии Ермошиной придется ответить за ложь.

— Мне как человека вас очень жаль, но как чиновника — нет. Нас с детства учили не врать, не врать, не врать, нас наказывали за это! А вот сейчас врать было нельзя категорически. Но вы это сделали, Лидия Михайловна. Вот как повернулась жизнь. Сегодня вы стали врагом Беларуси. Это страшно, — заявил Евгений Крыжановский.