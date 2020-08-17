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Евгений Крыжановский как «будущий избиратель» обратился к будущему президенту
18.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евгений Крыжановский записал новое видеообращение. На этот раз к будущему президенту. В нем он перечислил, что обязательно нужно будет сделать новому «господину или госпоже президент».
Актер отметил, что неважно, кто будет новым президентом - Светлана Тихановская, Виктор Бабарико, Сергей Румас, Павел Латушко или кто-то еще. Главное, чтобы этот человек выполнил несколько обязательных, по мнению Крыжановского, пунктов.
Нового президента он попросил «как будущий избиратель» не забывать, что по Конституции главным является народ, а не президент. Попросил убрать пункт, не ограничивающий количество президентских сроков.
— В любой цивилизованной стране президента выбирают максимум на два срока. Да, бывают исключения, но это очень обоснованно. Такие примеры, как Каддафи, Хусейн, Асад, первый президент Республики Беларусь, — говорят, что этот путь неправильный.
Артист считает, что надо убрать и досрочное голосование, подсчет голосов проводить прозрачно, чтобы не было фальсификаций.
Крыжановский также заявил, что Окрестина надо снести, как это в свое время французы сделали с Бастилией, «потому что это символ насилия, символ горя».
— И последний пункт, пятый. Обязательно сделайте так, чтобы все чиновники, все функционеры бывшего режима не преследовались, кроме тех, кто нарушил закон и Конституцию.
Напомним, ранее Крыжановский
— Мне как человека вас очень жаль, но как чиновника — нет. Нас с детства учили не врать, не врать, не врать, нас наказывали за это! А вот сейчас врать было нельзя категорически. Но вы это сделали, Лидия Михайловна. Вот как повернулась жизнь. Сегодня вы стали врагом Беларуси. Это страшно, — заявил Евгений Крыжановский.
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«В любой цивилизованной стране президента выбирают максимум на два срока. Да, бывают исключения, но это очень обоснованно. Такие примеры, как Каддафи, Хусейн, Асад,...
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