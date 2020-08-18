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Роман Бабаян: Наблюдаю, как белорусы уже который день топят свою страну

18.08.2020 10:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Роман Бабаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва": "Наблюдаю, как белорусы уже который день топят свою страну. Все без исключения.  И Президент, и так называемые протестующие. Жалко. 

Хорошая была у вас страна. Вам кажется, что вы получите свободу? Нет. Не получите. Вы получите только забугорное начальство, которое будет делать из вашей Белоруссии очередную антиРоссию или Украину-2. Вам расскажут красивую сказку про то, как вас и ваши товары с нетерпением ждут в Европе, но одновременно пустят под нож все ваши заводы. Неужели рабочие Минского тракторного, МАЗа или БелАЗа этого не понимают? Удивительная слепота! Сегодня польские и украинские умельцы рассказывают вам, как вести уличные бои с милицией, а завтра вас обязательно заставят отказаться от своей истории. В один прекрасный день вы, конечно, поймете, что вас просто использовали. И вам еще сильно повезет, если в итоге вы не начнете убивать друг друга".

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Роман Бабаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва": "Наблюдаю, как белорусы уже который день топят свою страну. Все без исключения.  И Президент, и так...
 
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