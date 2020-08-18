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На трассе Р122 началась укладка бетонного покрытия
18.08.2020 09:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПод Могилевом началась модернизация автодороги. Это укладка бетонного покрытия почти на 10 километрах и строительство развязок трассы Р122. Дорога объединяет 8 районов Могилевской области, в том числе юго-восточные, и выходит на границу с Россией. Модернизация позволит повысить категорию дороги с третьей до первой. Будут построены и 2 подземных перехода для удобства жителей ближайших деревень и 4 остановочных пункта.
Анатолий Лопатин, гендиректор РУП "Могилевавтодор": "Дорога на 60 % готова. Кроме укладочных работ, предстоит работа по обстановке - это барьерные ограждения, освещение, пешеходные дорожки".
Участок трассы планируют открыть уже осенью. А в следующем году приступить к реконструкции моста в Черикове и перехода через реку Березина в Бобруйске.
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Под Могилевом началась модернизация автодороги. Это укладка бетонного покрытия почти на 10 километрах и строительство развязок трассы Р122. Дорога объединяет 8 ...
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