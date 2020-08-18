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МВД опровергло информацию о пропавших без вести на акциях протеста
18.08.2020 11:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. МВД призывает тщательнее проверять информацию о пропавших без вести с 9 по 13 августа участниках акций протеста, об этом написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники милиции проверили личности более 70 участников несанкционированных акций протеста, о которых некоторые СМИ и пользователи социальных сетей сообщали, как о пропавших без вести. В ходе обзвона людей из списка выяснилось, что многие из них уже находятся дома, а информация об их розыске оперативно не удаляется.
"К примеру, из всего списка только одна женщина значится как пропавшая без вести: заявление о ее розыске поступило в органы внутренних дел еще 6 августа", - рассказала Чемоданова.
МВД призывает более тщательно проверять информацию и критически относится к данным, размещенным в публичном доступе.
"Если вы до сих пор не знаете, где находятся ваши родные, то просим обращаться в первую очередь не к интернет-ресурсам, а с заявлением в органы внутренних дел", - подчеркнули в ведомстве.
Со списком официально задержанных граждан можно ознакомиться по
Напомним, акции протеста начались в Беларуси после
За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков
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По данным ведомства, многие из заявленных пропавшими без вести людей находятся дома, но их из списков вовремя не убирают.
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