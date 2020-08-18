МВД опровергло информацию о пропавших без вести на акциях протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 авг – Sputnik. МВД призывает тщательнее проверять информацию о пропавших без вести с 9 по 13 августа участниках акций протеста, об этом написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Сотрудники милиции проверили личности более 70 участников несанкционированных акций протеста, о которых некоторые СМИ и пользователи социальных сетей сообщали, как о пропавших без вести. В ходе обзвона людей из списка выяснилось, что многие из них уже находятся дома, а информация об их розыске оперативно не удаляется.

"К примеру, из всего списка только одна женщина значится как пропавшая без вести: заявление о ее розыске поступило в органы внутренних дел еще 6 августа", - рассказала Чемоданова.

МВД призывает более тщательно проверять информацию и критически относится к данным, размещенным в публичном доступе.

"Если вы до сих пор не знаете, где находятся ваши родные, то просим обращаться в первую очередь не к интернет-ресурсам, а с заявлением в органы внутренних дел", - подчеркнули в ведомстве.

Со списком официально задержанных граждан можно ознакомиться по ссылке .

Напомним, акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась Светлана Тихановская.

За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей , есть погибшие. Также начали появляться сообщения граждан о пропавших без вести, которых близкие не могут найти ни в одном из списков задержанных.

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