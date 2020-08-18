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МВД провело проверку по всем «пропавшим» с сервиса TUT.BY. Многие уже найдены
18.08.2020 11:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 августа TUT.BY запустил сервис, который помогал отыскать пропавших после выборов людей. А 17-го —
— Сотрудниками криминальной милиции МВД проверены личности более 70 участников несанкционированных массовых мероприятий (прошедших в стране с 9 по 13 августа), чьи данные опубликованы на портале
Также в ведомстве отметили: из всего списка только одна женщина значится как пропавшая без вести. Заявление о ее розыске поступило в органы внутренних дел еще 6 августа 2020 года.
— Просим граждан проверять информацию и более критически относится к данным, размещенным в публичном доступе, — отметили в МВД. — Если вы до сих пор не знаете, где находятся ваши родные, то просим обращаться в первую очередь не к интернет-ресурсам, а с заявлением в органы внутренних дел.
Напомним, вчера в МВД объяснили:
— Заявление о пропаже человека можно написать в любом ближайшем отделе или управлении внутренних дел, опорном пункте милиции вне зависимости от места проживания пропавшего и заявителя. К примеру, если ваш родственник, проживающий в Витебске, перестал выходить на связь, а вы живете в Бресте, пишите заявление в ближайшем ОВД Бреста. Информация будет передана во все органы внутренних дел республики.
Заявление об одном пропавшем пишется только один раз, нет нужды обращаться в несколько органов.
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Из 70 человек, загруженных в сервис TUT.BY на 17 августа, многие уже были найдены.
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