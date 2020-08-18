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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нас - миллионы. Белорусы выходят в поддержку своего выбора с государственным флагом Это моя Родина! На мирную акцию - под белорусским флагом. Гомельчанин Сергей вместе с сыном на площади Ленина приняли участие в мирной акции. На авто - портрет...

Это моя Родина! На мирную акцию - под белорусским флагом. Гомельчанин Сергей вместе с сыном на площади Ленина приняли участие в мирной акции. На авто - портрет Президента, в руках отца и сына - белорусские флаги., - высказался гомельчанин о своей гражданской позиции. -сказал Сергей. -- отметил гомельчанин. -Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите