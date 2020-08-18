«Разложили. Избивали дубинками. Некоторых - до визга». Брестчанин - о том, как провел ночь в спортзале РОВД

Источник материала: Tut.by

10 августа на перекрестке улицы Советской и проспекта Машерова задержали администратора сайта газеты «Вечерний Брест» Сергея Стрекозова. Отпустили только вечером 14 августа. Мужчина рассказал, как это было.



Фото героя публикации

— Меня задержали 10 августа вечером на перекрестке улицы Советской и проспекта Машерова в городе Бресте. Никаких противоправных действий я не совершал, лозунгов не выкрикивал, в толпе в «массовых беспорядках» не участвовал. Просто проезжал мимо на велосипеде. Повалили и скрутили несколько сотрудников ОМОНа. Все произошло очень быстро. И на вопрос «За что?», не отвечая, молча заломав руки за спину, повели в зеленый мазовский автобус. Сопротивления при задержании я не оказывал, да это и нереально было сделать, в принципе.

В автобусе уже были другие брестчане. Все интересовались, за что нас задержали и отпустят ли нас. На что люди в жилетах и масках отвечали: «Я тебя не задерживал, но если задержали — значит, было за что». Сказали, что позвонить нельзя, всем — выключить телефоны.

Продержали некоторое время в автобусе, потом перевели в автозак всех четко по одному. Вещи пострадавших и мобильные телефоны требовали оставить у переднего сидения. Все это время автозак постепенно наполнялся новыми задержанными. Через некоторое время транспорт снова тронулся. Сначала была жесткая выгрузка, у каких-то гаражей. Было уже темно. Меня живо досмотрели. Мой рюкзак жестко пнули ногой, телефон валялся просто где-то рядом на асфальте. Нас человек 10−15 запустили в обычный гараж с голыми серыми недавно оштукатуренными стенами. Вот там можно было хотя бы свободно походить и перевести дух. Но длилось это недолго, минут пять. Все только начиналось. За это время в туалет сходить не давали, сказали, что принесут ведро, но так и не принесли. Затем ворота открылись, и снова началась загрузка в автозак. Во второй раз народу в машину набили поплотнее.

Проехали, как в парилке, в стесненных отдельных кабинках автозака, набитых людьми. Нас снова выгрузили через мгновение по привычной схеме. На этот раз нашим временным пристанищем стал спортзал. Очень похож на те, которые есть в каждой школе. Лакированный деревянный пол, высокие потолки и баскетбольные кольца. Положили на живот, при этом командовали: «Руки за голову, лицом в пол, смотреть перед собой, головой по сторонам не вертеть». Разложили четко по рядам. Вновь прибывших жестко колотили дубинками, все было хорошо слышно. Особо рьяных избивали до визгов от боли. Руки немели от нахождения в одной позе. Пытался всеми силами держаться. Лоб и шея жутко болели, положить голову на бок не было позволено, тотчас же можно было получить дубинкой по чем попало. Прямо над нами лежачими ходили и надзирали люди в форме, жестко пресекая буквально любое «незаконное» шевеление. Оставалось только подчиняться и терпеть. Люди в форме вели себя надменно. Высказывая примерно следующие фразы: «Вот вам ваши перемены! Вы, уроды, кидали камнями в своих же граждан!» На просьбу задержанных дать больше воздуха, так как в помещении было душно, — услышали ответ: «Вас здесь всех надо гранатой газовой затравить».



Фото: Вечерний Брест

Часа два-три нас продержали лежа на животе. Потом приказали поменять позу на сидячую. Казалось, наступило облегчение. Но мы еще не знали, что так продержат всю ночь и утро. Команда была четкая и ясная: «Ноги под себя, руки за голову, лицом вниз», кто не соблюдал позу — получай дубиной. Там теряешь счет времени, не понимаешь, сколько часов прошло, остается только догадываться. Повсюду слышались стоны, кто-то звал врача. Врачи подходили и помогали, некоторых пострадавших увозили на скорой. Уснуть было невозможно. В спортзале были и задержанные женщины, рыдали. Сложно сказать сколько их там было, но были точно. Один раз ударили дубиной и женщину — это слышали все. За все время задержания меня только один раз сводили в туалет в жестком режиме, еще и получил дубиной, и дали напиться из-под крана там же. Руку приходилось тянуть долго периодически в течение нескольких часов, чтобы только сходить в туалет, в который водили по одному. Пятая точка, спина, руки — казалось, болело все тело. На ягодицах остался огромный синяк, в память о случившемся.

Только после обеда было некоторое послабление «режима». Начали называть фамилии в алфавитном порядке — и куда-то уводить людей, потом приводить обратно. И это мероприятие тянулось достаточно медленно. Потом ко всем задержанным обратился какой-то человек в военной форме и краповом берете. Он сказал развернуться нам и посмотреть на него, он не боялся прятать свое лицо, так и сказал. И еще он признал, что половина из нас, по его словам, находится здесь случайно. И пообещал, что те, кто виновен, — обязательно ответят за свои действия. И только тогда удалось увидеть, сколько находится человек в зале. По примерной прикидке на глазок, там было от 250 до 300 человек.

В скором времени, дойдя где-то до половины алфавита по фамилиям, людей начали выводить по одному и снова грузить в автозаки. Вечером нас доставили в следственный изолятор № 7 на ул. К. Маркса в Бресте. Там приняли из транспорта достаточно жестко, но отношение было уже лучше. Сразу давали бутылки с водой, чтобы напиться.

Распределили по камерам. Человек 20 было в нашей камере на 4 шконки. Туалет и умывальник там же, в камере. На ужин мы уже не успели, зато воды напились вдоволь из-под крана, кто сколько хотел. Спали кто где: по два человека на шконках, просто на деревянном полу, на столе для приема пищи. Мылись сами хозяйственным мылом у туалета, обливаясь водой из стакана. Кормили три раза в день горячей пищей. За все время задержания так и не дали позвонить родным. Продержали в камере еще несколько суток — и только на четвертые отпустили после суда, который вершил судья в мантии в отдельном кабинете там же, в СИЗО.

Суд состоялся без присутствия свидетелей, ими должны были выступать три сотрудника милиции. Административное дело отправили доработку «в связи с противоречивыми показаниями свидетелей».