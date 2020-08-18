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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Cети продолжают множиться призывы к остановке предприятий Сегодня в Cети продолжают множиться призывы к остановке предприятий. Параллельно в интернете активно распространяется информация о неком фонде или пакете...

Сегодня в Cети продолжают множиться призывы к остановке предприятий. Параллельно в интернете активно распространяется информация о неком фонде или пакете помощи, который подготовили ЕС и США, для того, чтобы компенсировать потери белорусских рабочих, отказавшихся от трудовой деятельности. Пока что неизвестно ни одного факта выплаты, но сами такие заявления ни что иное как попытка подкупа трудового коллектива.К слову, этот финансовый прием начали применять еще на выходных накануне большого митинга на площади Независимости, где собрались сторонники действующего президента Беларуси. Многие люди приехали из глубинки, из областных и районных центров, чтобы высказать свою позицию к происходящему в стране. Рассказ одного из участников митинга. В том, что все это пустые обещания, на своем опыте убедился и один из претендентов в кандидаты на пост президента. Юрий Ганцевич в ходе электоральной кампании зарегистрировал инициативную группу, но не собирал подписи. Был задержан за оскорбление сотрудника милиции. Теперь ждет международной помощи. Важная деталь, которая объясняет саму природу собраний на предприятиях: чобы добиться массовости и впечатляющей картинки, польский телеграм-канал направляет обычных людей якобы помочь трудовым коллективам. В итоге на проходных собираются митинги из людей, подавляющее большинство которых не имеет никакого отношения к этим производствам. Часто выступают бывшие сотрудники с историями о том, как плохо здесь было работать. Такая ситуация, например, и накануне, и сегодня сложилась у завода «Атлант».Ясно одно, что все эти действия ни что иное как попытка расколоть коллективы повальными призывами к забастовкам, цель которых одна - ввергнуть страну в экономический и политический хаос. А так называемые мирные акции поддержки рабочих - исключительно политическая картинка, направленная на нагнетание ситуации и никак не способствующая мирному и спокойному диалогу на самих предприятиях.