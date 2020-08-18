|
«Мы все должны что-то потерять, чтобы приобрести». Сотрудники «Беларуськалия» вышли на площадь
18.08.2020 16:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 августа солигорские шахтеры собирались на центральной площади города. Планируется, что на ней будет присутствовать генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый. Приехала в Солигорск и представитель объединенного штаба Мария Колесникова.
О том, что сейчас происходит на рудниках «Беларуськалия», поступает противоречивая информация. Кто-то говорит, что руда из шахт больше не поступает — и подтверждает свои слова видео и фото. Другие сообщают, что все работает штатно.
Тем временем на предприятии ведут сбор подписей за участие в забастовке.
Накануне, 17 августа, на всех рудниках формировались стачечные комитеты, которые планируют вести коммуникацию с руководством от имени бастующих.
Сегодня на центральной площади города они планировали обсудить общие требования и продолжить сбор подписей за участие в забастовке.
После 15 часов на центральной площади Солигорска собралось несколько тысяч человек. Абсолютное большинство — именно работники «Беларуськалия». Это выяснилось, когда Мария Колесникова попросила поднять руки, кто сюда пришел с предприятия.
Представитель независимого профсоюза еще раз вспомнила о том, что происходило в Беларуси на прошедшей неделе.
— Эти указы (о применении силы) разжигают войны. Из-за этих указов погибают люди. Мы дошли до предела. Мы все должны что-то потерять, чтобы приобрести. Важно стоять до конца — и мы победим! — ее проводили со сцены громкими аплодисментами.
Следующим взял слово сопредседатель стачкома Сергей Шиза.
Он зачитал протокол стачкома и рассказал о том, как будут вести забастовку, которая официально начинается 19 августа.
По словам сопредседателя, начиная с 19 августа каждый день в 9 часов на центральной площади будет сбор тех, кто поддерживает забастовку.
Стачкомы каждого рудоуправления будут вести учет тех, кто вышел на забастовку.
— Все переговоры с бастующими — только через стачечные комитеты, — заявил он.
— Головатого сюда! — требовали участники собрания.
Вместо него на сцену вышел пресс-секретарь стачечного комитета, который объявил, что скоро приедет Мария Колесникова.
— А вось і яна!
Марию встретили аплодисментами и криками «молодец!».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 августа солигорские шахтеры собирались на центральной площади города. Планируется, что на ней будет присутствовать генеральный директор ОАО «Беларуськалий»...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)