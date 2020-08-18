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«Мы все должны что-то потерять, чтобы приобрести». Сотрудники «Беларуськалия» вышли на площадь

18.08.2020 16:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 августа солигорские шахтеры собирались на центральной площади города. Планируется, что на ней будет присутствовать генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый. Приехала в Солигорск и представитель объединенного штаба Мария Колесникова.


О том, что сейчас происходит на рудниках «Беларуськалия», поступает противоречивая информация. Кто-то говорит, что руда из шахт больше не поступает — и подтверждает свои слова видео и фото. Другие сообщают, что все работает штатно.

Тем временем на предприятии ведут сбор подписей за участие в забастовке.

Накануне, 17 августа, на всех рудниках формировались стачечные комитеты, которые планируют вести коммуникацию с руководством от имени бастующих.

Сегодня на центральной площади города они планировали обсудить общие требования и продолжить сбор подписей за участие в забастовке.


После 15 часов на центральной площади Солигорска собралось несколько тысяч человек. Абсолютное большинство — именно работники «Беларуськалия». Это выяснилось, когда Мария Колесникова попросила поднять руки, кто сюда пришел с предприятия.

Представитель независимого профсоюза еще раз вспомнила о том, что происходило в Беларуси на прошедшей неделе.

— Эти указы (о применении силы) разжигают войны. Из-за этих указов погибают люди. Мы дошли до предела. Мы все должны что-то потерять, чтобы приобрести. Важно стоять до конца — и мы победим! — ее проводили со сцены громкими аплодисментами.

Следующим взял слово сопредседатель стачкома Сергей Шиза.

Он зачитал протокол стачкома и рассказал о том, как будут вести забастовку, которая официально начинается 19 августа.


По словам сопредседателя, начиная с 19 августа каждый день в 9 часов на центральной площади будет сбор тех, кто поддерживает забастовку.

Стачкомы каждого рудоуправления будут вести учет тех, кто вышел на забастовку.

— Все переговоры с бастующими — только через стачечные комитеты, — заявил он.

— Головатого сюда! — требовали участники собрания.


Вместо него на сцену вышел пресс-секретарь стачечного комитета, который объявил, что скоро приедет Мария Колесникова.

— А вось і яна!

Марию встретили аплодисментами и криками «молодец!».

 
 
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18 августа солигорские шахтеры собирались на центральной площади города. Планируется, что на ней будет присутствовать генеральный директор ОАО «Беларуськалий»...
 
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