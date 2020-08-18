|
В Новогрудке умер директор завода. Накануне он и чиновники встречались с рабочими
18.08.2020 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новогрудке сегодня умер директор ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» Виктор Турлюк. Накануне он выходил к рабочим на встречу. Говорят, «попросил всех сотрудников оставаться на своих местах и работать, улыбнулся и ушел». Утром его не стало. Виктору Турлюку было 62 года.
В понедельник в Новогрудке проходил мирный митинг на главной площади. Во встрече принимали участие председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко и начальник местного РОВД Рустам Вагабов. Потом глава района поехал на встречу с работниками местного завода газовой аппаратуры. Там же была и начальник управления экономики, торговли и услуг райисполкома Ольга Скобля.
— Разговор был пустой на встрече. Чиновники нам рассказывали о достижениях района за последние 1,5 года и о том, что денег у нас не крадут, — рассказывает работница завода.
Директор предприятия Виктор Турлюк просил рабочих не бастовать, так как «большая часть продукции завода идет на экспорт, а зарплата у сотрудников растет».
— Потом попросил всех сотрудников оставаться на своих местах и работать, улыбнулся и ушел.
Наутро стало известно, что директор умер.
— У него были проблемы с сердцем. В принципе, он хороший мужик. Может, переволновался. Все заводчане очень скорбят, это большая потеря для нас, — говорят рабочие.
Жители Новогрудка рассказывают, что Виктор Иосифович всегда переживал за свое предприятие, поддерживал людей и старался, чтобы завод хорошо работал и развивался.
На предприятии смерть директора подтвердили и рассказали, что вчера, 17 августа, действительно была встреча работников и местной власти.
— Это был такой небольшой митинг, люди собрались, чтобы высказать свои мнения и поговорить. Сейчас завод работает, как и раньше, — рассказали на предприятии.
Зам Турляка по идеологии Анатолий Мартинкевич отказался общаться с TUT.BY, сославшись на занятость.
Виктор Турляк проработал на Новогрудском заводе газовой аппаратуры всю жизнь. Пришел на предприятие в 1979 году на должность экономиста, с 1981-го стал заместителем директора по коммерческой части. С 2008 года возглавлял предприятие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктору Турлюку было 62 года. Накануне он выходил к рабочим на встречу. Говорят, «попросил всех сотрудников оставаться на своих местах и работать, улыбнулся и ушел»....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)