ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каравай Минской области на сегодня весит более 1 миллиона 845 тысяч тонн

18.08.2020 16:28 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Четыре хозяйства уже завершили уборку хлебной нивы. Например, в Логойском, Воложинском и Солигорском районах обработано более 95 %  площадей. В целом же новый урожай хлеборобам центрального региона  удалось убрать с 6 % полей. Самый большой каравай на сегодня в Слуцком районе. Там намолочено  свыше 151 тысячи тонн зерна. Немного отстают хлеборобы  Копыльского района. Здесь аграрии убрали более 145 тысяч тонн. Далее идет Несвижский район - намолочено свыше 140 тысяч тонн.
Топ-лист по урожайности возглавляет Несвижский район - 67 центнеров с гектара. Далее идет  Клецкий - 56 центнеров. В тройке лидеров  Дзержинский и Минский районы. Там зерновые дают по 55 центнеров с гектара. В целом же средняя урожайность по области 40 центнеров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре хозяйства уже завершили уборку хлебной нивы. Например, в Логойском, Воложинском и Солигорском районах обработано более 95 %  площадей. В целом же новый урожай...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Новогрудке умер директор завода. Накануне он и чиновники встречались с рабочими
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.08.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика