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20 августа белорусы смогут обратиться на прямую линию к председателю Совета Республики

18.08.2020 22:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этот четверг белорусы смогут обратиться на прямую линию к Председателю Совета Республики  Наталье Кочановой. Звонки будут приниматься с 10 утра до часа дня. Номера телефонов  на ваших экранах.
 
 
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В этот четверг белорусы смогут обратиться на прямую линию к Председателю Совета Республики  Наталье Кочановой. Звонки будут приниматься с 10 утра до часа дня....
 
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