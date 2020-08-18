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20 августа белорусы смогут обратиться на прямую линию к председателю Совета Республики
18.08.2020 22:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ этот четверг белорусы смогут обратиться на прямую линию к Председателю Совета Республики Наталье Кочановой. Звонки будут приниматься с 10 утра до часа дня. Номера телефонов на ваших экранах.
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В этот четверг белорусы смогут обратиться на прямую линию к Председателю Совета Республики Наталье Кочановой. Звонки будут приниматься с 10 утра до часа дня....
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