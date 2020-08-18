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Сценарий, который провернули в Украине, прослеживается уже сейчас в Беларуси
18.08.2020 22:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа ситуацией в Беларуси внимательно следят и наши соседи - украинцы. Там все хорошо помнят, чем обернулись два Майдана для экономики - откатом назад на несколько десятилетий, потерей миллионов рабочих рук и мест, новыми долгами и проблемами. Впрочем, тот же сценарий, который провернули в Украине тогда, хорошо прослеживается уже сейчас в нашей стране.
Михаил Хазин, экономист, публицист (Россия): "Все это производит страшное впечатление, когда люди, белорусы, идут под флагами, под которые сжигали Хатынь. Для меня это вещь абсолютно недоступная. Такого быть не должно".
Это не единственное, что настораживает наблюдателей за происходящим в Беларуси. Сосредоточимся на мнении тех, кто восклицает: "Так это же уже было! Ровно это происходило с нами! Дважды. Сначала в 2004 году, а потом в 2014 в Киеве на Майдане”.
Анатолий Шарий, журналист и политик (Украина): "Люди сидят на суку и рубят по нему топором: "Усё будзе добра".
Украинский журналист Анатолий Шарий политическое бурление в Беларуси, рискующее погубить экономику, разбирает по эпизодам. Вот анализ встречи директора завод МЗКТ с политическими активистами. Нельзя останавливать производство. Но активисты требуют другое: "Какая экономика, даешь пересчет голосов!" Этот сценарий знаком украинцам до слез. А иногда до смеха. "Ну, вот… Сейчас еще белорусы наступят на чужие грабли".
Анатолий Шарий, журналист и политик (Украина): "Почему важно вернуться на рабочие места? Конкуренты не дремлют. Что производит это предприятие? Колесные тягачи. Эти тягачи на 95 % идут в Россию. Если кто-то после Украины попытается мне рассказать, что если произойдет какая-то переинтеграция на Запад (а я вижу большой интерес Запада к Беларуси) и эти тягачи будут нужны в ЕС, я просто рассмеюсь ему в лицо. Поэтому, по моему мнению, белорусы оказались в очень странной ситуации. И все Беларуси, не только на примере этого завода четко видно".
Тот, кто это делает, плевать хотел на экономику Беларуси и на страны, которые уже обрушились после цветных революций.
Анатолий Шарий, журналист и политик (Украина): "Меня, конечно, повеселило, что правительство Польши выделит деньги независимым белорусским СМИ для того, чтобы они стали более независимыми. Или чтобы превратить их в зависимые?! Потому что СМИ, которое будет получать деньги от Польши, ни слова плохого про Польшу не напишет. Это же очевидно".
И, кстати, оттуда же и берутся люди, которые начинают болеть цветными революциями. Так называемые свободные СМИ почти открытым текстом диктуют, когда выйти на площадь "за все хорошее против всего плохого". Ну и то, что впереди долгая сытая и счастливая жизнь. Только вот опыт постреволюционных стран все это опровергает.
Руслан Бортник, директор украинского Института анализа и менеджмента политики: "Мы, украинцы, проиграли, потому что, даже сместив власть, мы потерли суверенитет. Сегодня Украина не независимая страна. Почему? Отрасли экономики и политики у нас контролируют внешние люди".
Нет повести печальнее на свете, чем выполнение требований майданов, призванных "улучшить жизнь" и интегрироваться в Европу. В начале этого года в прогнозе Всемирного банка утверждалось, что Украине нужно полвека, чтобы догнать Польшу. Еще один дало Минэкономики Украины. Согласно ему, Украине, чтобы догнать Беларусь, нужно 50 лет и 100 миллиардов долларов. А, кстати, 700 миллиардов долларов инвестиций, которые обещали творцы Майдана, так и не пришли. В общем, сами, все сами.
Елена Дьяченко, политический эксперт (Украина): "Вы не понимаете, что очень хорошо, что у вас существуют предприятия. У нас сейчас происходит деиндустриалицазия как раз в результате того, за что стоял Майдан. У нас между собой рассорены регионы не по одному пункту, а по нескольким критериям: и по религиозному, и по языковому. По отношению к Майдану и конфликту на Донбассе уже многое необратимо. А начиналось все с такого же вдохновленного романтичного протеста, с цветами, с переходом правоохранителей якобы на сторону протестующих".
На практике революции никогда не приводят к улучшению положения тех, кто их совершает. Спустя 6 лет после украинской «революции достоинства» выводы напрашиваются сами. Они неутешительны, мягко говоря. Майдан был спланирован. Простых украинцев и тех, кто вышел на него, и тех, кто не вышел, ограбили. Грабеж продолжается и сейчас, хотя Запад делает вид, что все в порядке. Так и живут.
Руслан Бортник, директор украинского Института анализа и менеджмента политики: "На Украине есть шутка в последнее дни, что рабочие заводов "Большевик", "Южмаш", "Ленинская кузня", Львовского автозавода передают искренние слова поддержки рабочим МТЗ и других предприятий. Чтобы было понятно: таких заводов больше не существует, а те, кто работали, уехали или в Россию, или в Китай, или занимаются сбором клубники в Польше".
Из Беларуси это слышать не смешно. А также из Кыргызстана, Армении. Список можно продолжать. Окажется ли это пророчеством или останется анекдотом, зависит уже только от белорусов.
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За ситуацией в Беларуси внимательно следят и наши соседи - украинцы. Там все хорошо помнят, чем обернулись два Майдана для экономики - откатом назад на несколько...
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