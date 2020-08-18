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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сценарий, который провернули в Украине, прослеживается уже сейчас в Беларуси За ситуацией в Беларуси внимательно следят и наши соседи - украинцы. Там все хорошо помнят, чем обернулись два Майдана для экономики - откатом назад на несколько...

За ситуацией в Беларуси внимательно следят и наши соседи - украинцы. Там все хорошо помнят, чем обернулись два Майдана для экономики - откатом назад на несколько десятилетий, потерей миллионов рабочих рук и мест, новыми долгами и проблемами. Впрочем, тот же сценарий, который провернули в Украине тогда, хорошо прослеживается уже сейчас в нашей стране.Это не единственное, что настораживает наблюдателей за происходящим в Беларуси. Сосредоточимся на мнении тех, кто восклицает: "Так это же уже было! Ровно это происходило с нами! Дважды. Сначала в 2004 году, а потом в 2014 в Киеве на Майдане”.Украинский журналист Анатолий Шарий политическое бурление в Беларуси, рискующее погубить экономику, разбирает по эпизодам. Вот анализ встречи директора завод МЗКТ с политическими активистами. Нельзя останавливать производство. Но активисты требуют другое: "Какая экономика, даешь пересчет голосов!" Этот сценарий знаком украинцам до слез. А иногда до смеха. "Ну, вот… Сейчас еще белорусы наступят на чужие грабли".Тот, кто это делает, плевать хотел на экономику Беларуси и на страны, которые уже обрушились после цветных революций.И, кстати, оттуда же и берутся люди, которые начинают болеть цветными революциями. Так называемые свободные СМИ почти открытым текстом диктуют, когда выйти на площадь "за все хорошее против всего плохого". Ну и то, что впереди долгая сытая и счастливая жизнь. Только вот опыт постреволюционных стран все это опровергает.Нет повести печальнее на свете, чем выполнение требований майданов, призванных "улучшить жизнь" и интегрироваться в Европу. В начале этого года в прогнозе Всемирного банка утверждалось, что Украине нужно полвека, чтобы догнать Польшу. Еще один дало Минэкономики Украины. Согласно ему, Украине, чтобы догнать Беларусь, нужно 50 лет и 100 миллиардов долларов. А, кстати, 700 миллиардов долларов инвестиций, которые обещали творцы Майдана, так и не пришли. В общем, сами, все сами.На практике революции никогда не приводят к улучшению положения тех, кто их совершает. Спустя 6 лет после украинской «революции достоинства» выводы напрашиваются сами. Они неутешительны, мягко говоря. Майдан был спланирован. Простых украинцев и тех, кто вышел на него, и тех, кто не вышел, ограбили. Грабеж продолжается и сейчас, хотя Запад делает вид, что все в порядке. Так и живут.Из Беларуси это слышать не смешно. А также из Кыргызстана, Армении. Список можно продолжать. Окажется ли это пророчеством или останется анекдотом, зависит уже только от белорусов.