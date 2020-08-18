Сотни брестчан собрались на площади Ленина, мирно попротестовали два часа - и разошлись

Источник материала: Tut.by

18 августа брестчане под дождем снова вышли на площадь Ленина с требованием провести честные выборы и прекратить насилие.





Люди начали собираться на площади около 19.00. Возле фонтана установили колонки, играла музыка, над площадкой развевались бело-красно-белые флаги.





Собравшиеся скандировали: «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!», «В отставку!» — и другие лозунги.





Демонстранты держали в руках транспаранты с требованием провести честные выборы, прекратить насилие и словами поддержки в адрес бастующих рабочих .





Несмотря на дождь, люди простояли на площади до 21.00, а затем проскандировали: «Спасибо!» — и разошлись. Обошлось без задержаний.



















