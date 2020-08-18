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Сотни брестчан собрались на площади Ленина, мирно попротестовали два часа - и разошлись
19.08.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 августа брестчане под дождем снова вышли на площадь Ленина с требованием провести честные выборы и прекратить насилие.
Люди начали собираться на площади около 19.00. Возле фонтана установили колонки, играла музыка, над площадкой развевались бело-красно-белые флаги.
Собравшиеся скандировали: «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!», «В отставку!» — и другие лозунги.
Демонстранты держали в руках транспаранты с требованием провести честные выборы, прекратить насилие и
Несмотря на дождь, люди простояли на площади до 21.00, а затем проскандировали: «Спасибо!» — и разошлись. Обошлось без задержаний.
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Обошлось без задержаний.
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