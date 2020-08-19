Протесты в Витебске, день десятый. Горожане призвали к забастовке работников телезавода

Источник материала: Tut.by

В Витебске вечером 18 августа горожане, несогласные с итогами президентских выборов, собрались на площади Победы. Затем они пошли к телезаводу «Витязь» и призвали его работников к забастовке.





На площади Победы собралось около 300 человек, они держали бело-красно-белые флаги, плакаты. Здесь они простояли около двух часов, а затем двинулись по городу.













Манифестанты прошли по проспектам Черняховского и Строителей, улице Чкалова. От торгового центра Green свернули на улицу Воинов-интернационалистов, прошли возле костела Иисуса Милосердного. Вышли на проспект Победы, а с него — снова на проспект Строителей.

По пути к колонне присоединялось все больше и больше людей.













Конечной точкой маршрута стал телезавод «Витязь». Протестующие остановились возле предприятия и скандировали: «Забастовка!». Работники завода махали демонстрантам в окна.

















Мирные протестные акции в Витебске начались 12 августа — первыми на городские улицы вышли девушки в белом с цветами. С 13 августа каждый день начались шествия манифестантов, акции медиков, железнодорожников. 16 августа в областном центре прошел массовый «Марш свободы» . 17 августа с представителями горожан встретился губернатор Николай Шерстнев.



