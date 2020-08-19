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Протесты в Витебске, день десятый. Горожане призвали к забастовке работников телезавода

19.08.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске вечером 18 августа горожане, несогласные с итогами президентских выборов, собрались на площади Победы. Затем они пошли к телезаводу «Витязь» и призвали его работников к забастовке.


На площади Победы собралось около 300 человек, они держали бело-красно-белые флаги, плакаты. Здесь они простояли около двух часов, а затем двинулись по городу.




Манифестанты прошли по проспектам Черняховского и Строителей, улице Чкалова. От торгового центра Green свернули на улицу Воинов-интернационалистов, прошли возле костела Иисуса Милосердного. Вышли на проспект Победы, а с него — снова на проспект Строителей.

По пути к колонне присоединялось все больше и больше людей.




Конечной точкой маршрута стал телезавод «Витязь». Протестующие остановились возле предприятия и скандировали: «Забастовка!». Работники завода махали демонстрантам в окна.





Мирные протестные акции в Витебске начались 12 августа — первыми на городские улицы вышли девушки в белом с цветами. С 13 августа каждый день начались шествия манифестантов, акции медиков, железнодорожников. 16 августа в областном центре прошел массовый «Марш свободы». 17 августа с представителями горожан встретился губернатор Николай Шерстнев.


 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске вечером 18 августа горожане, несогласные с итогами президентских выборов, собрались на площади Победы. Затем они пошли к телезаводу «Витязь» и призвали...
 
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