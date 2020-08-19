|
Протесты в Витебске, день десятый. Горожане призвали к забастовке работников телезавода
19.08.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске вечером 18 августа горожане, несогласные с итогами президентских выборов, собрались на площади Победы. Затем они пошли к телезаводу «Витязь» и призвали его работников к забастовке.
На площади Победы собралось около 300 человек, они держали бело-красно-белые флаги, плакаты. Здесь они простояли около двух часов, а затем двинулись по городу.
Манифестанты прошли по проспектам Черняховского и Строителей, улице Чкалова. От торгового центра Green свернули на улицу Воинов-интернационалистов, прошли возле костела Иисуса Милосердного. Вышли на проспект Победы, а с него — снова на проспект Строителей.
По пути к колонне присоединялось все больше и больше людей.
Конечной точкой маршрута стал телезавод «Витязь». Протестующие остановились возле предприятия и скандировали: «Забастовка!». Работники завода махали демонстрантам в окна.
Мирные протестные акции в Витебске начались 12 августа — первыми на городские улицы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске вечером 18 августа горожане, несогласные с итогами президентских выборов, собрались на площади Победы. Затем они пошли к телезаводу «Витязь» и призвали...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)